La madre del gendarme Nahuel Gallo le pidió al Gobierno que "haga algo" para liberar a su hijo

La mamá del gendarme pide ayuda al Gobierno y a Cristina Kirchner

"Le pido al Gobierno que haga algo para que liberen a mi hijo y que venga a Argentina", aseguró Heredia en declaraciones televisivas, y sostuvo que lo que está viviendo Gallo es "mucho para un ser humano".

Además, hizo extensiva su solicitud de ayuda a la expresidenta Cristina Kirchner: "Si tiene la posibilidad de hacer algo, que piense que hay una familia que está desesperada por él", expresó Heredia en referencia a su hijo.

Las acusaciones contra Nahuel Gallo

Desde el gobierno venezolano, acusan al gendarme argentino de realizar "tareas terroristas" y el presidente Nicolás Maduro denunció que fue al país con intenciones de asesinar a la vicepresidenta.

"Tengo miedo por la vida de mi hijo. Lo que están diciendo es mentira. Es inocente. ¿Qué más le tienen que agregar a todo esto?", preguntó Heredia, quien manifestó que todos los días son una "tortura" ante la situación que está atravesando.

Y planteó: "No puedo hacer nada, estoy atada de manos. No puedo viajar a Venezuela porque capaz que me encierran a mí también".