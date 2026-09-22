Malvinas: el nuevo desafío del Reino Unido ante las sanciones de la Argentina contra las petroleras

La decisión se produce pocos días después de que una jueza federal argentina ordenara frenar el avance de Sea Lion y mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa denuncias y procedimientos contra las empresas que participan de la explotación.

La Argentina sostiene que las licencias otorgadas por las autoridades isleñas son ilegales y que la explotación de recursos naturales en la zona requiere autorización argentina. El Reino Unido, por su parte, respalda los permisos y sostiene una posición contraria.

Además, las autoridades de Malvinas aprobaron que una subsidiaria de Navitas adquiera el 65% del bloque PL001, vecino al área de Sea Lion. Justo cuando en Nueva York, el presidente Javier Milei hablará de este tema en su discurso ante las Naciones Unidas.

Y este martes, el primer ministro británico se reunirá a solas con el presidente Donald Trump. Justamente, dos alertas de los Estados Unidos - en el sentido de "revisar" su apoyo tradicional al Reino Unido por la cuestión Malvinas- fueron las que dispararon esta escalada en los reclamos de la Argentina y esta respuesta británica.

Desde las Islas Malvinas saludaron la decisión de prorrogar las concesiones ya otorgadas. (Foto: Penguin News)

Concesiones británicas en Malvinas: prórroga por 5 años más

La noticia también se refleja en el principal medio den las Islas: Penguin News. En un largo artículo explica las recientes medidas que llegan desde Londres: "El Gobierno del Reino Unido publicó una guía sobre cómo hacer negocios con las Islas Malvinas en medio de las amenazas de sanciones por parte de la Argentina".

Allí se puede leer claramente un punto que explica el conflicto: "La guía, señala que la Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación interna dentro de las islas, ni tampoco sobre las empresas o personas que participen en actividades comerciales en las islas o relacionadas con ellas”.

Insiste en destacar como, luego del conflicto de 1982, la vida de los kelpers mejoró gracias a la explotación de estos recursos. El documento agrega que las medidas adoptadas anteriormente por la Argentina no han impedido que los habitantes de las Malvinas desarrollen una economía exitosa. Penguin News sostiene: "Estas medidas han estado vigentes durante muchos años y, durante todo ese período, la economía de las islas ha seguido creciendo”, sostiene.

También tiene consideraciones de Jack Ford, el líder de la Asamblea legislativa en las islas. El legislador dice: "las recientes medidas adoptadas por la Argentina no son nada nuevo por parte de una nación que intenta intimidar a una nación democrática, libre y más pequeña”.

La Argentina insiste en defender sus derechos y preservar la depredación de sus recursos naturales. La Casa Rosada advirtió que son ilegales las licencias otorgadas por la administración kelper y que las actividades requieren de autorización de nuestro país. Será uno de los ejes del discurso de Milei en la ONU. Pero en Londres y en Puerto Argentino, apuestan por subir el desafío.