La ex Gran Hermano que tuvo un amorío con Alberto Fernández amenazó a Guadalupe Vázquez

Molesta con la información que dio Vázquez, González del Valle no se quedó quieta y fue al Instagram de la periodista, le envió mensajes privados y le dejó comentarios intimidatorios.

“Cómo te voy a disfrutar en la Justicia pidiendo perdón. Creeme que no tenés idea con quién te metiste”, le dijo la ex GH a la conductora. “Cruzada vas a terminar vos”, expresó en una publicación de Neura. Y, en una foto de Vázquez en el gimnasio, manifestó: "Entrená, lo vas a necesitar".

Con temor, la periodista se volcó a Twitter y advirtió que responsabiliza a González del Valle si le sucede algo: “Ante cualquier cosa que me pueda suceder, dejo constancia de que Lorena del Valle González, directora de Niro Construye SA, me está amenazando por Instagram. Fue luego de haber revelado información (oficial) sobre su empresa y su audiencia personal con el ex presidente Alberto Fernández en Casa Rosada".

La dura amenaza de Lorena González del Valle a Alberto Fernández antes de la vil traición con Fabiola Yañez

En medio del revuelo por la causa que Fabiola Yáñez le inició a Alberto Fernández -con detalles escabrosos de violencia e infidelidades-, se conoció que el ex presidente tuvo un amorío con una ex Gran Hermano.

¿De quién hablamos? De Lorena González del Valle, ex figura de la primera edición del famoso reality de Telefe. Según contó Ángel de Brito, el ex mandatario le prometió que ella iba a ser primera dama, pero él la traicionó de la peor manera.

Poco a poco se empiezan a conocer pormenores del vínculo entre Alberto Fernández y la ex Gran Hermano. En su programa de Radio Mitre, Eduardo Feinmann reveló que la ex Gran Hermano le había hecho un fuerte pedido al ex presidente antes de asumir.

"Primero tenés que echar a Fabiola Yáñez. Él se lo prometió, y no lo hizo. Después vino un despecho”, contó el prestigioso periodista.

Lorena se comunicó con Alberto, pero él le dijo que no podía hablar y le hizo un vacío. Al poco tiempo, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner se estaba mostrando con Fabiola Yáñez.