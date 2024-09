Escandaloso detalle de un video íntimo de Alberto Fernández con otra famosa: "Explícito"

"Se dijo que habría un video más más explícito...", amplió sobre el tema Nancy Duré. "Un video donde una le baila en tet.. a Alberto", advirtió Lussich.

Embed

Ahí, Majo Martino lanzó sin filtros sobre ese supuesto material en cuestión que aún no se conoció en público: "Y él se toca, se masturba".

A lo que Mariana Brey reaccionó: "Ay Majo no quería llegar a tanto" y luego comentó que hay más videos de otras famosas además de los que trascendieron de Tamara.

Cabe recordar que Fabiola Yañez denunció en la Justicia a Alberto Fernández por violencia de género y el ex presidente fue imputado por por lesiones graves y amenazas coactivas.

La ex Gran Hermano que tuvo un amorío con Alberto Fernández amenazó a Guadalupe Vázquez

Lorena González del Valle, la ex Gran Hermano que salió con Alberto Fernández cuando estaba en carrera a la presidencia, amenazó públicamente a la periodista Guadalupe Vázquez.

La ex figura del reality de Telefe apuntó contra la conductora de Neura, el streaming de Alejandro Fantino, porque fue quien brindó detalles de las visitas que tuvo con el mandatario en Casa Rosada.

Molesta con la información que dio Vázquez, González del Valle no se quedó quieta y fue al Instagram de la periodista, le envió mensajes privados y le dejó comentarios intimidatorios.

Con temor, la periodista se volcó a Twitter y advirtió que responsabiliza a González del Valle si le sucede algo: “Ante cualquier cosa que me pueda suceder, dejo constancia de que Lorena del Valle González, directora de Niro Construye SA, me está amenazando por Instagram. Fue luego de haber revelado información (oficial) sobre su empresa y su audiencia personal con el ex presidente Alberto Fernández en Casa Rosada".