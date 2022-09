Embed

Ante esta afirmación, el conductor Alejandro Fantino le preguntó a Del Caño si ese modelo funciona en algún lugar del mundo, lo que generó una respuesta sincera del legislador.

"Hoy no hay un país socialista como el que nosotros planteamos. Pero esto ya lo hablamos. Es como que me digas que los esclavos, cuando querían revelarse y terminar con la esclavitud, no tenían ningún ejemplo de otro modelo. ¿Cuál es el último modelo de ese tipo de país? Hubo revoluciones que cambiaron a los capitalistas en lugares como Rusia. La economía planificada, a pesar del estalinismo y de una burocracia que se hizo del poder de los trabajadores, logró que Rusia fuera una de las principales potencias en su momento", respondió.

"¿Si se dará este modelo en algún momento? No queda otra", agregó Del Caño.