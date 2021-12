"Lo que venimos a hacer es un llamado a cuidar lo que tenemos", dijo el mandatario e hizo un llamado a que quienes no se vacunaron o no completaron su esquema lo hagan. "Esta comprobado que el que no está vacunado tiene 14 veces más chances de internación", detalló.

En ese sentido, Kicillof argumentó que si bien es alto el nivel de personas vacunadas en el país con una dosis, muchos no completaron el esquema de inoculación por diferentes razones a pesar de que las vacunas están disponibles.

Si bien los casos aumentaron en los últimos días, Kicillof aseguró que por ahora no habrá limitaciones en el tránsito y que la temporada de verano será "espectacular". De todos modos, insistió con mantener los cuidados y las medidas de prevención personal.

¿Cómo se tramita el pase sanitario que acredita la vacunación para eventos masivos?

Ante la creciente amenaza de la variante Ómicron del COVID-19, el Gobierno nacional decidió implementar un pase sanitario con el que se deberá certificar la vacunación para poder asistir a eventos masivos en el país. Se trata de una credencial digital que demuestra si una persona completó o no el esquema de inmunización contra el coronavirus

La credencial ya está disponible para todos aquellos que completaron su esquema de vacunación. El único trámite que hay que hacer es crear un usuario en la aplicación Mi Argentina y acceder a la pestaña "Mi Salud" con los datos personales.

Salta y Tucumán ya implementaron el pase sanitario

Tucumán y Salta son las primeras provincias que ya implementaron el sistema de "pases sanitarios" en lo que va del mes de diciembre. Este pase les permitirá a los ciudadanos concurrir a actividades que representan un "mayor riesgo" y surge con la idea de incentivar a la población a completar sus esquemas de vacunación ante el avance de la variante Ómicron.

La estrategia de ambas provincias es similar. En el caso de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto de Necesidad de Urgencia que anuncia que el pase sanitario rige desde el miércoles 1 de diciembre hasta el 31 del mismo mes. En consonancia con la propuesta nacional, Jaldo sostuvo que todos los individuos mayores de 13 años deberán demostrar que recibieron la segunda dosis dos semanas antes de concurrir al evento al que quieran ir.