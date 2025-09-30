La polémica actitud de Pampita cuando Isabel Macedo ganó su Martín Fierro: "Nunca..."

Sin embargo, desde abajo se conoció cuál fue la particular y polémica actitud de Carolina Pampita Ardohain cuando el conductor del evento Santiago del Moro anunciaba a la actriz como la ganadora de la terna.

Según contó Yanina Latorre desde sus historias de Instagram, la modelo y conductora nunca miró al escenario y apenas escuchó el nombre de Macedo como la ganadora se puso a hablar en la mesa como si nada ocurriera con su hijo Bautista, que lo acompañó en el evento.

“Cuando subió Isabel Macedo, Pampita miró para el otro lado, le habló al hijo y nunca miró ni escuchó a Macedo hablar”, remarcó la panelista de LAM y conductora de SQP (América Tv) sobre la actitud de desinterés total de Pampita en el momento de la noche de Isabel Macedo, reviviendo así la gran polémica que las enfrentó hace 15 años cuando la actriz fue relacionada a Benjamín Vicuña, su por entonces compañero de ficción en Don Juan y su bella dama.

De dónde viene el conflicto entre Pampita e Isabel Macedo

La relación entre Pampita e Isabel Macedo viene marcada por la enemistad y el escándalo desde 2009 cuando la modelo sospechó de que la actriz mantenía una relación oculta con Benjamín Vicuña.

En ese entonces, Macedo y Vicuña, por entonces pareja de Pampita, compartían el elenco de la novela Don Juan y su bella dama (Telefe), protagonizada por Romina Gaetani (Josefina) y Joaquín Furriel (Juan). En esa historia de ficción, Isabel bajo el personaje de Serena y Benjamín (Franco) mantenían un apasaionado romance.

La tensión entre las dos estalló en una madrugada de enero de 2010, durante una fiesta organizada por Shakira en Punta del Este, donde en una fiesta Pampita fue a encarar furiosa a la actriz por aquellos rumores que circulaban y terminó agarrándola de los pelos, protagonizando uno de los grandes escándalos del espéctaculo local.