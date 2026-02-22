Radagast estalló contra los therians y lanzó una frase explosiva que generó revuelo en redes

En ese momento intervino su hija Bianca, que sorprendió con una teoría tan graciosa como inesperada: “Manorio es el therian OG (original), el primero, porque es un humano, pero nos está engañando que es un perro, pero no lo es. Manorio es humano”.

Therian

Entre risas y desconcierto, Rada volvió a mirar a su mascota y repitió la pregunta, cerrando un video que mezcló crítica social, humor y una opinión que no tardó en generar opinión entre sus seguidores.

El fenómeno therian sigue generando debate en torno a la autopercepción y la construcción de la identidad. En ese sentido, la psicóloga Florencia Rodríguez aportó su mirada profesional en diálogo con el medio Infobae: “Es difícil, porque los therians tienen una manera de ser y de percibir el mundo: es como sacarte tus lentes para ponerte los de ellos y tratar de entender cómo miran y cómo sienten la realidad”.

La especialista también marcó una diferencia respecto de otras expresiones culturales: “La diferencia con los therians es que precisamente tienen dificultades en la construcción de la identidad y buscan referentes que no son humanos, y eso es lo que más ruido genera”.

Qué otra famosa opinó sobre los therians

Otra figura que se metió en el debate fue María Becerra. La cantante habló del fenómeno therian durante un evento en Miami y, lejos de esquivar el tema, contó qué animal elegiría si pudiera identificarse como uno.

Con total espontaneidad, reveló su preferencia por un delfín y explicó los motivos con una mezcla de humor y curiosidad. “Si yo fuera un therian me gustaría ser un delfín. Un therian acuático. Pero sabés por qué me encantan, porque los delfines son malditos. Dicen que son así. Son mala gente, se hacen bullying, pelean. Me gusta”, expresó en la alfombra roja.

La artista también compartió datos que le resultan llamativos sobre estos mamíferos marinos: “Nunca duermen, tienen un cerebro que durante la noche se les duerme la mitad. No sé si cierran un ojito, y después se les duerme la otra mitad. No duermen nunca realmente”.

Entusiasmada por la repercusión de la tendencia en Argentina y Latinoamérica, respondió con picardía cuando le preguntaron por la expansión del fenómeno: “Me parece espectacular. Somos el mejor país del mundo, viejo”.

En otra charla, volvió a bromear sobre la particularidad regional cuando le mencionaron comportamientos de algunos seguidores, como imitar animales o incluso morder: “Imaginate vivir en Alemania, en Italia y perderte estas cosas, loco. Estas cosas pasan en Latinoamérica nomás, es un espectáculo”.

Más allá del tono distendido, Becerra también se permitió una reflexión más profunda. Comparó el fenómeno con antiguas tribus urbanas y relativizó el impacto social: “Primero, nada. Se me hace algo muy gracioso. A la vez siento que como que son gente que no está lastimando a nadie, ¿viste? Como que están ahí en su parada. Como típica comunidad, no sé, cuando estaban los emos, los floggers. Como que se juntaban y en los parques y hacían lo suyo y qué sé yo”.

Sin embargo, planteó una inquietud vinculada al concepto de identidad: “Lo único que me da un poco de miedo de esta situación es que se lave mucho el concepto de que alguien se identifica con algo. Porque vivimos en una comunidad y en un mundo, gracias a Dios, donde es válido que haya gente que se identifica como varón, como mujer, etcétera, y que de repente el concepto de ‘me identifico como una moto’, como que es una joda de repente, ¿viste? Eso es lo único que me preocupa, ¿viste? Que se lave mucho todo eso”.