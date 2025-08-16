Conmoción: murió Alberto Martín, reconocido actor de 81 años

En Instagram varios famosos, compañeros y amigos ya lo despiden con mucho pesar. "Besos al cielo, querido Alberto", escribió Arturo Puig.

Arturo Puig llora a Alberto Martín

Marcelo de bellis, por su parte, lo homenajeó con un video y varias imágenes retro del actor, con quien compartió escenario y diversas obras de teatro: "Te amare siempre Alberto".

El día que Alberto Martín ayudó a la mamá de Marcelo De Bellis

Tras confirmarse el fallecimiento de Alberto Martín este 16 de agosto de 2025 y el emotivo mensaje de Marcelo De Bellis en su homenaje, volvió a recordarse una acción que el actor había relatado en 2019 en Polémica en el bar. Ambos compartieron comedias teatrales y programas de televisión, entre ellos El Sodero de mi Vida.

Durante la charla, Marcelo relató una acción de Martín hacia él que mereció el aplauso de todos en la mesa. "Con Alberto yo puedo escribir un libro, algunas anécdotas se pueden contar en tele, otras que no, pero yo quiero contar a los 9 que están acá en la mesa qué representa para mí Alberto Martín y para los que están detrás de cámara mirando", dijo De Bellis.

Y continuó: "Año 2004, me encuentra llorando en un bar, hacíamos una comedia juntos. Le cuento que mi mamá estaba mal, que le estaban dando de comer zapallitos con jamón en una clínica y él llamó a un amigo, hincha de Racing también, que ocupaba el cargo de Ministro de Salud, Ginés González García. Y al otro día mi vieja fue trasladada al cardiovascular en una ambulancia que era el Hilton. Y estuvo, después de dos meses internada, presta para la operación. La 7 horas de la operación con mamita con el corazón en una mesa, durante las 7 horas Alberto estuvo al lado mío. Y la disfruté 9 años más gracias a este hombre".

A lo que Alberto contestó: "Gracias a mí no, gracias al populismo, cómo necesitamos a Ginés González García en este momento. El gordo en este momento sería fundamental".