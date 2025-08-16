Conmoción: murió Alberto Martín, reconocido actor de 81 años

Este sábado 16 de agosto por la tarde se confirmó el fallecimiento de Alberto Martín, quien tenía 81 años y había estado internado durante los últimos días, luchando por su vida.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Alberto Martín atravesaba complicaciones de salud debido a una dura enfermedad que lo mantenía en tratamiento duante los últimos meses. Todos los detalles en la nota.
Este sábado 16 de agosto por la tarde se confirmó el fallecimiento de Alberto Martín, quien tenía 81 años y había estado internado durante los últimos días, luchando por su vida.
El reconocido actor, que contaba con una extensa trayectoria en el espectáculo argentino, se había alejado de los medios durante el último año debido a estas complicaciones. Su última aparición fue en Mañanísima (El Trece) en 2024, programa conducido por Carmen Barbieri, donde se destacaba preparando sus mejores platos.
Cuando tenía 76 años, Luis Alberto Di Feo -como realmente se llamaba- tuvo que ser operado de urgencia por un tumor en la base del ojo derecho. Él mismo confirmó la situación, aunque intentó quitarle peso: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito (…) había que quitarlo o quitarlo”, dijo en un audio que envío al conductor de Intrusos (América TV) Rodrigo Lussich.
En aquel momento se mostró optimista con el resultado “Veremos que sale. Yo soy muy positivo en todo esto”, comentó, para después agradecer al equipo médico.
En Instagram varios famosos, compañeros y amigos ya lo despiden con mucho pesar. "Besos al cielo, querido Alberto", escribió Arturo Puig.
Marcelo de bellis, por su parte, lo homenajeó con un video y varias imágenes retro del actor, con quien compartió escenario y diversas obras de teatro: "Te amare siempre Alberto".
Tras confirmarse el fallecimiento de Alberto Martín este 16 de agosto de 2025 y el emotivo mensaje de Marcelo De Bellis en su homenaje, volvió a recordarse una acción que el actor había relatado en 2019 en Polémica en el bar. Ambos compartieron comedias teatrales y programas de televisión, entre ellos El Sodero de mi Vida.
Durante la charla, Marcelo relató una acción de Martín hacia él que mereció el aplauso de todos en la mesa. "Con Alberto yo puedo escribir un libro, algunas anécdotas se pueden contar en tele, otras que no, pero yo quiero contar a los 9 que están acá en la mesa qué representa para mí Alberto Martín y para los que están detrás de cámara mirando", dijo De Bellis.
Y continuó: "Año 2004, me encuentra llorando en un bar, hacíamos una comedia juntos. Le cuento que mi mamá estaba mal, que le estaban dando de comer zapallitos con jamón en una clínica y él llamó a un amigo, hincha de Racing también, que ocupaba el cargo de Ministro de Salud, Ginés González García. Y al otro día mi vieja fue trasladada al cardiovascular en una ambulancia que era el Hilton. Y estuvo, después de dos meses internada, presta para la operación. La 7 horas de la operación con mamita con el corazón en una mesa, durante las 7 horas Alberto estuvo al lado mío. Y la disfruté 9 años más gracias a este hombre".
A lo que Alberto contestó: "Gracias a mí no, gracias al populismo, cómo necesitamos a Ginés González García en este momento. El gordo en este momento sería fundamental".