La Tupac Amaru cargó contra Alberto Fernández por no indultar a Milagro Sala: "Si quiere abandonar a sus compañeros es problema de él"

Las críticas desde la organización de Milagro Sala a Alberto Fernández

Consultado por si la decisión del acampe en Plaza de Mayo era un mensaje para el Presidente, el referente de la organización de Milagro Sala asintió: “Esta es la respuesta al mensaje que dio por la radio cuando dijo que ‘no podía dictar el indulto’, en realidad mintió, me da mucha pena tener un presidente que haya dicho semejante mentira”.

“Tiene antecedentes para utilizar, además hay una situación de riesgo inminente con Milagro Sala”, refirió Garfagnini y aseguró que si Fernández no quisiera indultar tiene otras alternativas: “En Argentina no debería haber presos políticos. Aceptaríamos una conmutación de pena por cuestiones humanitarias pero el equipo de abogados me dice que es el mismo instituto que el indulto”.

“Me preocupa que Alberto Fernández haya dicho lo mismo que la Corte Suprema que es ‘yo no me meto’, con las declaraciones que hizo dijo más o menos lo mismo, que es lo mismo que me decían Marcos Peña y Macri”, criticó el referente de la Tupac Amaru e ironizó: “Por ahí son lo mismo”.

Sobre si la actitud de Cristina Kirchner con Milagro Sala sería distinta a la de Alberto Fernández, Garfagnini explicó: “No lo hablé con Cristina, pero no tengo dudas que ni ella ni Néstor Kirchner hubieran permitido que haya una preso política en democracia”.

La decisión de acampar en Plaza de Mayo había sido anunciada el viernes pasado en una conferencia de prensa en la sede porteña de la agrupación, donde diversos referentes políticos y gremiales reclamaron que Sala sea beneficiada antes de fin de año con un indulto por parte del presidente Alberto Fernández.

Por último, ante la consulta de Edi Zunino sobre cómo seguiría la organización luego de levantar el acampe, Garfagnini disparó munición gruesa: “Nosotros seguimos luchando con nuestros compañeros, si Alberto Fernández quiere abandonar a sus compañeros es problema de él, nosotros no los abandonamos”.

Además de Garfagnini participaron del acto por Milagro Sala los diputados nacionales Mara Brawer, Eduardo Valdes y Paula Penacca, la exministra Elizabeth Gómez Alcorta; los dirigentes sindicales Daniel Catalano, Hugo Godoy y Hugo Yasky (también diputado) y referentes de Curas de Opción por los Pobres.