Las consignas libertarias de Javier Milei también se rigen por el "teorema de Baglini"

"Si no hay dólares, no vamos a dolarizar". Parece una verdad de Perogrullo, pero la frase pertenece a un asesor económico de Javier Milei, Darío Epstein. También habló Diana Mondino (¿canciller in pectore?), quien dijo que en caso de dolarizar se hará con la cotización de la divisa el día que se tome esa decisión.