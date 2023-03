Las principales frases del discurso de Alberto Fernández en la apertura del Congreso

Durante su discurso en la apertura de sesiones, Alberto Fernández manifestó que "hace seis meses estuvimos frente de uno de los episodios más desgraciados de estos 40 años de democracia como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta" y, en ese contexto, reclamó al Poder Judicial que "actúe con la misma premura con la archiva las causas en que aparecen jueces, fiscales y empresarios".

Alberto Fernández y la economía argentina

El Presidente destacó los resultados de su gestión, aunque reconoció las deudas pendientes.

"La economía volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento del 5,4%, sumamos más crecimiento al 10% de 2021. Somos uno de los países que más creció en los últimos dos años. Las predicciones propias y de organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos de los países que más crecimos en el mundo y de la región".

Y agregó: "Serán 3 años de crecimiento consecutivo, algo que no sucedía desde 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Por supuesto que hay que distribuir la riqueza. Si no crecemos, no hay nada para distribuir. Si crecimos y generamos más empleo, más inversión y más consumo", afirmó. Y añadió: "Hemos dejado los cimientos para construir el gran país que queremos".

La inflación

alberto congreso.JPG

Quiero agradecer públicamente el compromiso de Sergio Massa quien dejó la presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministerio de Economía”.

“Cumplimos con las pautas fiscales que nos propusimos. La recaudación lleva 29 meses de crecimiento por encima de la variación de precios. Al presentar estos indicadores no negamos los problemas que tenemos. No recurrimos a neologismos para describirlos. La alta inflación que todos sufrimos es un factor central de desorganización de nuestra economía. Todos sabemos bien que la inflación constituye un problema estructural de la Argentina que se remonta a décadas. Estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento”.

“No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarla. Que quede claro. Tanto el ministro de Economía como yo no necesitamos del FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal”.

Su rol como presidente

Alberto Fernández y Cristina 2.jpeg

"Cuando asumí como presidente dije que gobernaría junto a todos los gobernadores y las gobernadoras de las provincias. Lo hice en los duros momentos de la Pandemia y lo sostuve después recorriendo con mis ministros, en muchos casos en más de una oportunidad, todas las provincias. Desde el caluroso impenetrable chaqueño hasta la gélida Antártida".

"Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza".

"Prometí al asumir la Presidencia que pondría fin a los sótanos de la democracia. Lo hice. El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal".

"Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos".

"Para nosotros gobernar es generar igualdad".

Alberto Fernández criticó a la Corte por la coparticipación

“Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina”.

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”

“No puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de rincones de la Patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. Eticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria”

“Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba”.