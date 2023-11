Las reformas económicas y la estanflación, en el centro de la polémica a 10 días de la asunción de Milei

diana mondino.jpg

Otro de los colaboradores de Milei que se acercó a la UIA a dar explicaciones, fue el multifunción futuro ministro del Interior, Guillermo Francos quien les ratificó a los empresarios que habrá un paquete reformas económicas y del Estado: reforma laboral, reforma impositiva, reforma del estado, eliminación de leyes que traban la actividad económica.

Sin dar más detalles, Francos se limitó a confirmar que el paquete de leyes se conocerá el mismo 11 de diciembre, y que fue elaborado por "un equipo que trabajó más de un año y medio" en las reformas libertarias.

Sobre posibles despidos masivos y suspensiones a trabajadores que ya se empiezan a visualizar en algunas empresas y lo que sucederá con los empleados de empresas del Estado, Mondino dijo que "nadie que esté trabajando y cumpliendo una función, se quedará sin trabajo". Al tiempo que advirtió que desde el día uno, el gobierno incentivará a la liberación de precios y del dólar.

"El control de precios nunca funcionó", dijo Mondino mientras los cálculos de inflación para diciembre ya superan los dos dígitos y algunos hablan de hasta un 20% de aumentos hacia fin de año.

En el medio, la confusión sobre el futuro armado del gabinete, Milei se concentraba en reuniones en su búnker instalado desde el balotaje en el Hotel Libertador. Allí recibió a Bullrich.

En ese clima de incertidumbre, se demoraban los anuncios sobre el ofrecimiento para que la titular de PRO asuma al frente de un futuro ministerio de Seguridad o de Trabajo. Y algunas versiones incluso hablaban de la posibilidad de que esas carteras serán absorbidas por otras. Antes de un posible nombramiento Bullrich anunció que dejaría la conducción del PRO y llamaría a elecciones.

Los entredichos internos tanto en JxC como en La Libertad Avanza, generaban más confusiones que certezas para la confirmación del futuro gabinete y la definición de las autoridades en la Cámara de Diputados y del Senado, en una dura puja de poder en la nueva alianza de Gobierno.

El propio Francos, al ser consultado por periodistas sobre rumores de que Interior absorbería a Seguridad, dijo "no saber".

Milei, Cristina y la estanflación: la polémica económica a 10 días de la asunción de Milei

El presidente electo, Javier Milei, encendió ayer todas las alertas al pronosticar una situación económica de “estanflación” (recesión o caída de la actividad más alta inflación) que se extenderá por dos años, hasta 2025.

Salió a responderle este jueves la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, que rompió el silencio después de la derrota electoral del peronismo, y advirtió que lo que dijo el presidente electo, sobre "estanflación" significará "el infierno tan temido", una “catástrofe social” porque representa la “caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios altos”.

Mondino, quien además de canciller se transformó en la vocera económica del gobierno electo, además de Milei, ratificó ante la UIA que una de las medidas centrales a partir del 10 de diciembre será la eliminación de la secretaría de Comercio y la derogación de todas las leyes que regulan los precios y el comercio internacional, lo que los empresarios interpretaron como una apertura de las importaciones.

"No habrá secretaría de Comercio, porque el Estado no debe decidir sobre precios ni es propietario de los dólares de los exportadores", ratificó Mondino ante los empresarios que reclamaron al gobierno electo "señales claras" para la industria local y se retiraron con una advertencia: "tendrán que comprar generadores eléctricos quienes no los tienen", porque se avecina una crisis energética en este verano y "no habrá energía para todos".

Mondino anticipó que en el paquete de medidas que enviará el gobierno de Milei el 11 de diciembre al Congreso, figura la derogación de 500 leyes, y advirtió que, de no ser aprobadas en el Congreso, muchas de ellas, serán derogadas por decreto presidencial.