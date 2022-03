La Cámpora hizo una demostración de fuerza. La marcha del 24 de marzo busca marcarle la cancha al gobierno de Alberto Fernández, al que ya no consideran propio. No quieren que Alberto se vaya, ni ellos se van a ir del gobierno. Se esperaba que el jueves hicieran la ruptura definitva, pero al final no pasó. Aunque la imagen habló por sí sola.