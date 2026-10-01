Milei, en la Argentina Week en París: "Si nuestro Gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia"

El balance de Milei sobre la situación económica

Durante su discurso en París, el Presidente volvió a referirse al escenario económico que encontró al asumir y sostuvo que recibió “un país quebrado”. Según explicó, su administración avanzó desde entonces sobre los desequilibrios fiscales y monetarios.

En ese contexto, destacó el trabajo de distintos integrantes de su equipo de Gobierno. En particular, mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y al canciller, Pablo Quirno.

“Quiero destacar la enorme gestión del mejor ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el canciller, Pablo Quirno”, expresó Milei ante los empresarios reunidos en París.

El mandatario también reiteró uno de los objetivos que plantea para su administración. “No vamos a descansar hasta hacer de la Argentina un país con más libertad”, sostuvo durante su exposición.

La mirada del Presidente sobre las elecciones de 2027

Una parte importante del discurso estuvo vinculada con el escenario electoral del próximo año. Milei sostuvo que su Gobierno está preparado para atravesar ese período y se refirió a los conflictos políticos que, según su interpretación, podrían presentarse.

“Estamos bien armados para enfrentar a todos los intentos desestabilizadores y golpistas que no tuvieron éxito el año pasado y que con este Congreso que tenemos ahora, mucho menos. Así que somos muy optimistas para el año que viene”, afirmó.

El Presidente también describió las condiciones que, según su planteo, deberá afrontar su espacio durante el proceso electoral. “Sabemos que estamos en la silla eléctrica. Conocemos las restricciones, pero jugamos mejor que ellos y vamos a ganar”, manifestó.

En otro tramo, Milei planteó qué podría ocurrir con el Congreso si su espacio repitiera el resultado electoral. Según sostuvo, ese escenario le permitiría obtener el control de la Cámara de Diputados y quedar cerca de contar con una mayoría en el Senado.

“Si nosotros el año que viene repetimos el resultado, ganaríamos en primera vuelta, además pasaríamos a tener el control de Diputados y estaríamos a muy pocos senadores de tener el control de la Cámara Alta”, afirmó.

El mensaje de Milei para los gobernadores

El Presidente también se refirió a los 13 gobernadores que viajaron junto a la delegación argentina a Francia. En ese marco, aseguró que los mandatarios provinciales “ya entendieron el camino” y anticipó una transformación de las economías del interior del país.

“De hecho, saben que lo que se viene es una revolución del interior del país. Las provincias argentinas serán irreconocibles en algunas décadas”, sostuvo.

Entre los gobernadores que participan de la Argentina Week se encuentran Rolando Figueroa, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Claudio Vidal, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La delegación participa de reuniones y exposiciones vinculadas con oportunidades de inversión en distintos sectores de la economía argentina, entre ellos energía, minería, agroindustria y tecnología.

Inteligencia artificial: la propuesta de Milei para atraer empresas

Otro de los temas abordados por el Presidente fue el desarrollo de la inteligencia artificial. Milei calificó a esta tecnología como “la más revolucionaria que ha conocido el ser humano hasta ahora” y anticipó que la Argentina avanzará con un marco legal específico para las empresas vinculadas con esta industria.

“Quien sea veloz para posicionarse como líder de esta industria puede adelantarse varios escalones en la carrera. Argentina tiene todo lo necesario para ser uno de los países líderes”, afirmó.

El mandatario sostuvo además que el objetivo será generar condiciones para que empresas del sector puedan desarrollar actividades en el país y acceder a herramientas que, según planteó, actualmente no están disponibles.

La inteligencia artificial forma parte de la agenda productiva que el Gobierno busca presentar durante la Argentina Week, junto con sectores como energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento.

La búsqueda de inversiones fue otro de los ejes centrales de la jornada. Milei recordó los resultados de la edición anterior de la Argentina Week y señaló que durante aquel encuentro se produjeron anuncios por más de 16.000 millones de dólares.

“En la anterior Argentina Week recibimos anuncios por más de 16 mil millones de dólares y esperamos que esta gira sea más fructífera”, sostuvo el Presidente.

El encuentro en París reúne a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de empresas de distintos sectores. La agenda tiene como objetivo presentar ante empresarios e inversores europeos proyectos y oportunidades vinculadas con la Argentina. Entre las áreas que concentran mayor atención aparecen Vaca Muerta, la minería y el sector agropecuario, además de iniciativas relacionadas con tecnología y nuevas industrias.

La comparación que hizo Milei con los gobiernos anteriores

Durante su exposición, el Presidente también realizó una evaluación de su gestión al compararla con las administraciones que lo precedieron. “La comparación con los últimos tres gobiernos es demoledora”, sostuvo Milei, al referirse al desempeño económico de su administración.

En ese sentido, afirmó: “Estamos generando más dólares que nunca con una cantidad de pesos controlada. En todas las variables importantes estamos haciendo un mejor gobierno”.

Milei vinculó este diagnóstico con su proyección para los próximos años y volvió a sostener que una continuidad de su administración permitiría profundizar las medidas económicas implementadas desde diciembre de 2023.

“Van a experimentar un milagro”, la proyección de Milei

Hacia el cierre de su exposición, el Presidente volvió a referirse al escenario que imagina para el país si su Gobierno consigue la reelección. “Van a experimentar un milagro en sus propias caras”, afirmó Milei, al explicar cómo imagina el impacto de la continuidad de su programa económico y de un eventual mayor respaldo legislativo.

En ese marco, insistió con su proyección sobre 2028 y sostuvo que ese año podría convertirse en el período de mayor crecimiento económico de la historia argentina, tanto en los mercados financieros como en la economía real.

La agenda de Milei en París

La participación del Presidente se desarrolla en el marco de una agenda oficial que incluye reuniones con empresarios, inversores y autoridades francesas. La Argentina Week París busca presentar las oportunidades de negocios e inversión del país ante representantes del sector privado europeo.

Además de su exposición ante empresarios, Milei tiene programada una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como parte de las actividades previstas durante su estadía en París.

La delegación argentina está integrada por funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector privado, que participan de diferentes encuentros vinculados con las perspectivas económicas y productivas del país.

En ese contexto, el Presidente volvió a plantear ante inversores su expectativa de que una eventual continuidad de su Gobierno permita profundizar el proceso económico y alcanzar, según su propia proyección, un 2028 marcado por un fuerte crecimiento y mayores inversiones.

La francesa TotalEnergies anunció proyectos por cerca de US$10.000 millones en la Argentina

La francesa TotalEnergies presentó en Argentina Week París una cartera de proyectos por cerca de US$10.000 millones para ampliar su producción de gas y petróleo en el país. Patrick Pouyanné, presidente y CEO de la compañía, vinculó esos planes con las reformas del gobierno de Javier Milei y alentó a los empresarios franceses presentes a invertir en la Argentina.

Antes de su intervención, Pouyanné mantuvo una reunión a solas con Milei, a quien adelantó los anuncios. Juntos eligieron el nombre Alberdi para el nuevo desarrollo costa afuera de Tierra del Fuego, que contempla una inversión de US$1.500 millones. El nombre rinde homenaje a Juan Bautista Alberdi y fue presentado por el ejecutivo como una decisión compartida con el Presidente.

Pouyanné agradeció especialmente al embajador Ian Sielecki, organizador del encuentro, y destacó su papel para facilitar el diálogo entre TotalEnergies y el Gobierno argentino. La mención acompañó un mensaje de confianza de una compañía con casi medio siglo de presencia en el país, que mantuvo sus operaciones tanto en períodos de crecimiento como en momentos de dificultad.

En Neuquén, la empresa prevé ampliar su producción de gas en Aguada Pichana y desarrollar petróleo en San Roque, en Vaca Muerta. Este último proyecto representa una inversión potencial de unos US$5.000 millones. Durante su exposición, Pouyanné pidió el acompañamiento del gobernador de Neuquén para avanzar con ese desarrollo.

El ejecutivo identificó dos cambios centrales para las decisiones de una compañía global: la posibilidad de girar dividendos al exterior y los incentivos del RIGI. Recordó que había planteado esas condiciones a Milei en su primer encuentro, en Buenos Aires en 2024, y sostuvo que las reformas abrieron una nueva perspectiva para invertir.

Ante sus pares franceses, Pouyanné defendió las oportunidades del país y la continuidad de las reglas como condición para desarrollarlas. Su intervención en Argentina Week París, combinó ese respaldo con proyectos concretos para aumentar la producción energética argentina.