La autorización original había sido aprobada durante la sesión del 27 de octubre y quedó formalizada mediante una resolución firmada por la decana de la facultad, Ana Arias. La iniciativa había sido impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y por la cátedra del docente Pablo Bonavena, de la carrera de Sociología.

El proyecto contemplaba instalar un cuadro-escultura en homenaje a Santucho y a la conducción histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Los reclamos del Rectorado y del Gobierno

La convocatoria tomó estado público durante el fin de semana y motivó una respuesta del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. El funcionario anticipó que impulsaría un pronunciamiento del Consejo Superior en rechazo a la actividad.

“Como vicerrector de la UBA estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”, expresó.

El Gobierno nacional también intervino en la controversia. Este lunes, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, le envió una carta al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, para exigirle que impidiera la realización del homenaje y reclamó sanciones para quienes habían organizado la convocatoria.

La denuncia penal de Stornelli

En paralelo a los reclamos institucionales, el fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia para que se investigue si la organización del homenaje pudo constituir los delitos de apología del crimen y malversación de caudales públicos.

Además, solicitó una medida cautelar para frenar tanto la realización del acto como la instalación de la escultura. La investigación quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

La suspensión resuelta por el Consejo Directivo dejó sin efecto la autorización original para el homenaje, en medio de una controversia que involucró a las autoridades universitarias, al Gobierno nacional y a la Justicia.