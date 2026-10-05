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TRAS EL FALLO DE LA CORTE

Ley de Tierras: la Justicia rechazó el pedido de Pichetto para suspender el DNU 70/30

El juez Enrique Alonso Regueira desestimó el pedido interino presentado por Miguel Ángel Pichetto contra el DNU 70/30, que eliminó los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El juez Enrique Alonso Regueira desestimó el pedido interino presentado por Miguel Ángel Pichetto contra el DNU 70/30

El juez Enrique Alonso Regueira desestimó el pedido interino presentado por Miguel Ángel Pichetto contra el DNU 70/30, que eliminó los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. (Foto: Reuters)

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires desestimó una solicitud que buscaba suspender de forma inmediata la derogación de la Ley de Tierras Ruralesrechazó el pedido de Miguel Ángel Pichetto para suspender de manera inmediata los efectos del DNU 70/30, que modificó las restricciones existentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El juez Enrique Alonso Regueira decidió no avanzar con la suspensión provisoria y otorgó al Gobierno cinco días hábiles para presentar su respuesta antes de resolver el planteo cautelar.

Leé también Ley de Tierras: ante la caída de votos aliados, el Gobierno retiró el capítulo de la venta a extranjeros
La negociación de última hora de Bullrich en el Congreso. (Foto: Senado).

La decisión judicial generó una nueva objeción de Pichetto, quien solicitó que ese plazo sea reducido a dos días. El planteo se fundamenta en la posibilidad de que, mientras se desarrolla el trámite judicial, puedan concretarse operaciones comprendidas por la normativa cuestionada.

“Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional”, escribió Pichetto en X al referirse a la resolución.

El reclamo de Pichetto

El diputado sostuvo que una definición más rápida permitiría avanzar con el proceso judicial sin extender los tiempos de la discusión. Según planteó, incluso un eventual rechazo a la cautelar le daría la posibilidad de recurrir la decisión ante instancias superiores.

“Esta decisión permite que esa situación continúe”, afirmó al cuestionar el plazo establecido por el magistrado.

La presentación judicial busca dejar en suspenso los efectos del DNU mientras se analiza la cuestión de fondo vinculada con la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros.

Por el momento, el decreto continúa vigente. La situación podría modificarse una vez que el Gobierno presente su respuesta y el juez determine si corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada.

La Corte revocó el fallo que había declarado inconstitucional el DNU de Milei sobre la Ley de Tierras Rurales. (Foto: archivo)

La Corte revocó el fallo que había declarado inconstitucional el DNU de Milei sobre la Ley de Tierras Rurales. (Foto: archivo)

La advertencia por la situación institucional

Pichetto calificó el escenario como de “gravedad institucional” y expresó reparos sobre el futuro de su planteo judicial.

En ese sentido, sostuvo que la decisión de no disponer la suspensión preventiva “es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”.

La causa continuará ahora con el traslado al Gobierno, que tendrá cinco días hábiles para responder. Luego de esa instancia, el juez Alonso Regueira deberá definir si corresponde avanzar con la medida cautelar solicitada contra el DNU 70/30.

Antecedente judicial sobre la Ley de Tierras

Hace una semana, la Corte Suprema rechazó una demanda que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023 y revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional esa disposición.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al recurso presentado por el Estado Nacional, aunque no se pronunciaron sobre la constitucionalidad del decreto, sino sobre la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había iniciado el amparo.

La Ley 26.737 establecía límites para la posesión, propiedad o tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.

En pocas palabras

  • Justicia rechazó: El juez Enrique Alonso Regueira desestimó el pedido de Miguel Ángel Pichetto para suspender el DNU 70/30.
  • Plazo al Gobierno: Se otorgaron cinco días hábiles al Gobierno para presentar su respuesta sobre la Ley de Tierras.
  • Posición de Pichetto: Pidió reducir el plazo a dos días, advirtiendo sobre riesgo para el patrimonio nacional.
Resumen generado por Thinkindot AI
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