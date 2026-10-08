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La Corte Suprema se reúne para tratar una cautelar sobre la ley de Tierras

El máximo tribunal se reúne para analizar una medida cautelar que podría impactar en las restricciones a la compra de campos por extranjeros.

La Corte Suprema se reúne de urgencia para definir el futuro de la Ley de Tierras. (Foto: archivo)

La Corte Suprema se reúne de urgencia para definir el futuro de la Ley de Tierras. (Foto: archivo)

La Corte Suprema de Justicia convocó a una reunión extraordinaria para este viernes a las 9 de la mañana, con el objetivo de analizar una medida cautelar que podría restablecer los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, eliminados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei.

Leé también Ley de Tierras: la Justicia rechazó el pedido de Pichetto para suspender el DNU 70/30
El juez Enrique Alonso Regueira desestimó el pedido interino presentado por Miguel Ángel Pichetto contra el DNU 70/30, que eliminó los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. (Foto: Reuters)

Según informó Martín Angulo en A24, el máximo tribunal decidió acelerar los tiempos judiciales y completar su integración con dos conjueces para avanzar en el tratamiento del expediente. En ese marco, los magistrados redujeron de 72 a 24 horas el plazo para que las partes puedan presentar impugnaciones contra los jueces sorteados.

La decisión se produce después de que la Corte revocara, la semana pasada, un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. Ahora, una nueva presentación judicial podría abrir la puerta a que las restricciones vuelvan a aplicarse, al menos de manera provisoria.

A través de una resolución emitida este jueves, el máximo tribunal dispuso una serie de medidas para avanzar con mayor rapidez en el expediente vinculado con la venta de campos a extranjeros. “En atención a las particulares circunstancias de la causa, corresponde abreviar el plazo para que dicha integración quede consentida, el que se fija en 24 horas”, señalaron los jueces.

Habitualmente, las partes cuentan con 72 horas para cuestionar la integración del tribunal. Sin embargo, en esta oportunidad, la Corte decidió reducir ese período y habilitar días y horas inhábiles para agilizar el procedimiento.

Para intervenir en el caso fueron designados Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos magistrados aceptaron sus designaciones.

Como conjueces suplentes quedaron Jorge Morán, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y Eduardo Farah, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. La integración del tribunal permitirá avanzar en el análisis de una presentación que podría tener consecuencias sobre el régimen de propiedad de tierras rurales en la Argentina.

Qué podría pasar con la venta de tierras a extranjeros

El expediente que deberá analizar la Corte está relacionado con una medida cautelar que busca volver a poner en vigencia las restricciones establecidas por la Ley 26.737, derogadas por el DNU 70/2023. La presentación fue impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre ellos las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon.

El planteo está vinculado con una causa colectiva iniciada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que también cuestionó la eliminación de los límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Los demandantes solicitaron una aclaratoria porque su amparo colectivo fue considerado conexo al expediente del CECIM.

En concreto, buscan que la Justicia precise si el fallo dictado por la Corte tiene algún efecto sobre su propia presentación. En este escenario, el máximo tribunal deberá definir si corresponde intervenir directamente en el pedido cautelar o remitir el expediente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche.

El máximo tribunal se reunirá para analizar una medida cautelar que podría impactar en las restricciones a la compra de campos. (Foto: archivo)

El máximo tribunal se reunirá para analizar una medida cautelar que podría impactar en las restricciones a la compra de campos. (Foto: archivo)

La posibilidad de que la Corte resuelva la medida de manera directa constituye una vía excepcional, vinculada con la urgencia del planteo. Si la cautelar prospera, podrían restablecerse provisionalmente las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, mientras continúa la discusión judicial de fondo.

El fallo de la Corte que generó polémica por la Ley de Tierras

La semana pasada, la Corte revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo del DNU 70/2023 mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737. Sin embargo, los jueces no se pronunciaron sobre la constitucionalidad de la eliminación de las restricciones.

El fundamento de la decisión fue que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata no contaba con legitimación activa para impulsar ese cuestionamiento judicial. Es decir, el tribunal resolvió una cuestión procesal vinculada con la posibilidad de que esa organización promoviera la demanda, sin analizar el fondo del planteo.

Ante la repercusión, la Corte difundió un comunicado para aclarar el alcance de su decisión. El máximo tribunal sostuvo que había resuelto únicamente “un aspecto procesal” y que su pronunciamiento “se ajusta estrictamente” a sus precedentes.

Además, aclaró que la sentencia no afectaba otras medidas cautelares con el mismo objeto que se encontraran en trámite ante distintos tribunales. “Tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”, remarcó la Corte.

Qué se define en la Corte Suprema

La reunión extraordinaria prevista para este viernes será determinante para conocer cómo continuará el expediente vinculado con la Ley de Tierras Rurales. Los magistrados deberán resolver el camino procesal de la presentación y determinar si corresponde avanzar con el tratamiento de la medida cautelar.

La principal cuestión es si las restricciones a la venta de campos a extranjeros pueden recuperar vigencia de manera provisoria, pese a la derogación dispuesta por el Gobierno nacional.

De prosperar el pedido, se abriría un nuevo escenario judicial en torno a la aplicación del DNU 70/2023. Por el contrario, si el tribunal decide remitir el expediente a una instancia inferior, la resolución sobre la cautelar quedaría en manos del juzgado competente.

En pocas palabras

  • Corte Suprema: Se reúne de urgencia para definir la vigencia de las restricciones a la compra de campos por extranjeros.
  • DNU 70/2023: El decreto de Milei había eliminado los límites, pero una medida cautelar podría restablecerlos provisionalmente.
  • Procedimiento acelerado: El máximo tribunal redujo los plazos para la integración de conjueces y el tratamiento del expediente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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