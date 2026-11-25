Como era de esperarse, la respuesta de Hermida no tardó en llegar. Lejos de demostrar preocupación por la amenaza, la periodista se tomó la situación con humor y lanzó una provocación en su entrevista individual: "¡Ay! Mirá como tiemblo".

Por qué a Edith Hermida le molesta el romance de Rocío Robles con Adrián Suar

Edith Hermida viene dando que hablar en esta edición de MasterChef Celebrity (Telefe) y se posicionó como una de las participantes que más comentarios genera dentro del programa. En sintonía con el perfil de villana que adoptó en el certamen, la periodista suele expresar sin filtros lo que piensa de sus compañeros y protagoniza varios cruces con sus declaraciones. En esta oportunidad, quien quedó en el centro de sus críticas fue Rocío Robles, aunque Adrián Suar también terminó involucrado en sus filosos comentarios.

Durante la emisión de este lunes, mientras se encontraba trabajando en su plato, Hermida volvió a apuntar contra la bailarina y manifestó su desagrado por algunas de sus actitudes. Sin embargo, no se limitó a hablar de ella, sino que también lanzó una chicana dirigida al productor, actual pareja de Robles, e hizo una particular reflexión sobre la competencia amorosa entre mujeres de distintas generaciones.

"Rocío Robles es de lo peor. Porque tiene cara de buena, pero es bravísima, ¿viste? Me molesta un poco cómo es. Hay que bajarla. Ya está", expresó la periodista, dejando en claro que su opinión sobre la bailarina no es precisamente favorable y reafirmando el estilo provocador que mantiene dentro del reality.

Lejos de terminar ahí, Edith continuó con sus comentarios y explicó por qué considera que las mujeres más jóvenes tienen ventaja a la hora de conquistar a determinados hombres. "Es la generación que roba los candidatos que son para mí, ¿me entendés? O sea, los candidatos míos, como Suar y todos los de 50 y pico, buscan pendejas como ella", lanzó, en una clara referencia a la diferencia de edades entre ella y Robles.

Finalmente, la integrante del certamen cerró su intervención con otra ocurrencia y planteó, entre risas y cierta ironía, que quizás debería cambiar sus preferencias a la hora de buscar pareja. "Entonces, yo tengo que buscar más arriba, a los viejos decrepitos. No, no quiero decrépitos", remató Hermida, con una frase que volvió a ponerla en el centro de la escena.