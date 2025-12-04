A24.com

La cruda opinión de Toto Kirzner sobre el conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: "Están bastante..."

Toto Kirzner fue consultado por las declaraciones que su mamá, Araceli González, hizo en LAM sobre su padre, Adrián Suar en lo que significó su regreso a El Trece tras 10 años.

4 dic 2025, 21:21
En las últimas horas se abrió un nuevo capítulo en la historia, siempre delicada, entre Araceli González y Adrián Suar. No se trata necesariamente de un conflicto abierto, pero sí de comentarios que vuelve a evidenciar qué siente la actriz respecto de su expareja y padre de su hijo.

Para refrescar la memoria, todo se reactivó cuando se anunció el regreso de Araceli a la pantalla de El Trece después de diez años, esta vez para una entrevista con Mario Pergolini, mismo canal donde Suar es productor y tiene un peso clave en la toma de decisiones. En ese contexto, González decidió hacer una declaración en LAM (América TV) sobre qué sentía y pensaba de él. "Le dije todo lo que le tenía que decir. Con todo el mundo, divino; pero conmigo, no", resumió.

Inevitablemente, Toto Kirzner —hijo de ambos y ya con una mirada adulta y bien formada— terminó siendo consultado sobre el tema. Lejos de esquivar la cuestión, se mostró sereno y reflexivo, dejando en claro cómo atraviesa él estas idas y vueltas mediáticas entre sus padres.

Toto fue claro desde el inicio y dejó en evidencia que el tema no lo moviliza: "No me genera nada. Es una cosa entre ellos y yo ocupo el rol del hijo. No me meto porque no me corresponde. Tengo una relación con mi mamá y con mi viejo. Ya se separaron hace mucho tiempo".

"Ellos fueron claros para hablar uno del otro, comprenden los medios y me lo transmitieron a mí. Estoy tranquilo porque saben lo que están haciendo", explicó que, puertas adentro, la comunicación siempre fue transparente.

También reflexionó sobre cómo estos procesos suelen vivirse en muchas familias, pero remarcó que no es su caso: "Entiendo que puede ser algo a atender en terapia, es válido. A veces podés estar frustrado porque tus papás no están juntos, pero yo fui creciendo y, desde que soy muy chico, están separados. No me duele para nada".

"Confío en mis viejos. Son bastante cuerdos", cerró, con una frase que resume su postura.

Qué dijo Araceli González de Adrián Suar

     

 

Toto Kirzner Araceli González Adrián Suar

