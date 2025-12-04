La cruda opinión de Toto Kirzner sobre el conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: "Están bastante..."

"Ellos fueron claros para hablar uno del otro, comprenden los medios y me lo transmitieron a mí. Estoy tranquilo porque saben lo que están haciendo", explicó que, puertas adentro, la comunicación siempre fue transparente.

También reflexionó sobre cómo estos procesos suelen vivirse en muchas familias, pero remarcó que no es su caso: "Entiendo que puede ser algo a atender en terapia, es válido. A veces podés estar frustrado porque tus papás no están juntos, pero yo fui creciendo y, desde que soy muy chico, están separados. No me duele para nada".

"Confío en mis viejos. Son bastante cuerdos", cerró, con una frase que resume su postura.

Qué dijo Araceli González de Adrián Suar