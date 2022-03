Embed

En una conferencia de prensa, AMLO leyó la misiva que envió el 5 de marzo y cuestionó al Fondo por darle a la Argentina "más dinero del que podría recibir". "¿Por qué le dieron tanto? porque querían mantener al mismo presidente, los endeudaron, no pueden pagar", advirtió.

Sobre la discusión que este jueves se está desarrollando en el recinto de la Cámara baja, opinó que el organismo internacional debería "aceptar la prórroga y que no haya moratoria". "Que el Fondo asuma su responsabilidad, que les de facilidades pero que no se llegue tampoco al extremo de no pagar. Que no se llegue al no pago. Eso no ayuda ni a Argentina ni al resto de los países del mundo", señaló.

En su carta, López Obrador confió en que Fernández saldrá "inmune de la estrategia mediática golpista", porque lo "asiste la razón" y definió: "Trabajas para el pueblo y eres un buen gobernante".

"Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada", indicó.

La carta completa de Manuel López Obrador a Alberto Fernández

“Alberto Fernández

Presidente de la República de Argentina

Presente

Estimado Alberto:

“Beatriz te refrendará nuestro aprecio y solidaridad; tú eres nuestro compañero. Sabemos que estás enfrentando una embestida de la élite conservadora de tu país que, en mayor o menor medida, como en cualquier lugar del mundo se caracteriza por la deshonestidad y la hipocresía.

La gente honrada sabe que recibiste un país en bancarrota por la decisión irresponsable de tu antecesor de endeudar sin límites al pueblo de Argentina, en complicidad con gobiernos y organismo financieros internacionales; sin embargo, ahora esos mismo políticos corruptos, oligarcas y voceros buscan culparte de la tragedia que ellos causaron y apuestan a desprestigiarte para regresar por sus fueros y privilegios.

Por eso celebro que estés resistiendo con dignidad la gran ofensiva de la derecha, apoyándote en el pueblo para salir adelante frente a la crisis que les agobia.

Me alienta saber que estés aplicando una política humanista en favor de los más necesitados. Es con las mayorías como se puede transformar a nuestros países; mira el ejemplo de lealtad del pueblo pobre de Bolivia. Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Estoy seguro que saldrás inmune de la estrategia mediática golpista, porque te asiste la razón, trabajas para el pueblo y eres un buen gobernante.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

P.D. Además tienes la dicha de volver a vivir algo entrañable y tierno que consuela y compensa todo. Felicidades a tu esposa y compañera”.