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Jésica Cirio, en la mira y aislada: las amigas del medio que le soltaron la mano

En un informe de PrimiciasYa contaron cómo Jésica Cirio fue quedándose cada vez más sola, en medio del escándalo judicial que la tiene como protagonista.

30 jun 2026, 17:34
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Jésica Cirio, en la mira y aislada: las amigas del medio que le soltaron la mano

Jésica Cirio atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida pública. La conductora y modelo quedó en el centro de una causa judicial que la tiene en la mira de la Justicia. En ese marco, y tras la difusión de videos que la mostraban con cajones repletos de fajos de dólares, el escándalo la dejó no solo expuesta mediáticamente sino también cada vez más sola.

En PrimiciasYA (América TV) expusieron la lista de amigas del medio que le soltaron la mano en pleno revuelo judicial: María Eugenia Ritó, Alejandra Maglietti, Belén Francese, Barby Franco y Floppy Tesouro.

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La Justicia descartó que el video de los dólares de Jésica Cirio haya sido grabado en la casa de Elías Piccirillo

La Justicia avanzó con el análisis del video incorporado a la investigación en el que la conductora aparece mostrando fajos de dólares ocultos dentro de un vestidor. (Foto: A24)

Cada una, a su manera, tomó distancia. "No me hablo con ella. Se cortó la relación. Me sorprendió el video, como a todos, me indigné", afirmó Barby Franco. Belén Francese fue más tajante: "Nunca tuve una relación ni un vínculo ni una amistad". Y Ritó, sin filtro, escribió en sus redes: "Jésica ahora se siente mal y angustiada #caradura", seguido de emojis de risas que dejaron en claro su postura.

El cuadro que se va construyendo alrededor de Cirio es el de una figura que, en el momento más complicado de su trayectoria, no encuentra respaldo en el entorno que supo cultivar durante años. Aislada y señalada, la conductora enfrenta el escándalo sin el apoyo de sus pares del espectáculo, mientras la causa judicial sigue avanzando y cada nueva declaración de sus ex amigas profundiza aún más su soledad mediática.

¿Habló una ex empleada de Jésica Cirio y la complicó?

Una ex empleada doméstica que trabajó en la casa de Nordelta donde convivían Jésica Cirio y Elías Piccirillo dio su testimonio en PrimiciasYa (América TV), aunque pidió que se preservara su identidad por temor a represalias. "Trabajé en la casa de Nordelta, donde vivían Piccirillo y Jésica. Yo estaba en la casa viernes, sábados y domingos", relató la mujer, que aseguró haber visto dinero en reiteradas ocasiones.

"Vi dinero en mochilas y vestidores, fajos cerrados. Una mochila llena de dólares", describió. También recordó una situación puntual que la marcó: "Un día subo a limpiar el cuarto, el señor sube atrás de mí y dice: '¿dónde está la mochila?'. Le digo: 'ahí está'. Y me responde: '¿la abriste?'. 'No, estoy acá con la ropa', le dije. En ese momento, agarra la mochila y la lleva al vestidor".

La ex cocinera también reveló que el clima en el hogar era tenso en los últimos tiempos. "A veces discutían mucho. El último tiempo discutían mucho. Ella no quería que él se metiera con las amistades de ella", contó. Y explicó el motivo por el que prefirió mantener el anonimato: "Tengo miedo porque fui amenazada".

     

 

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