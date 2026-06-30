Jésica Cirio, en la mira y aislada: las amigas del medio que le soltaron la mano

¿Habló una ex empleada de Jésica Cirio y la complicó?

Una ex empleada doméstica que trabajó en la casa de Nordelta donde convivían Jésica Cirio y Elías Piccirillo dio su testimonio en PrimiciasYa (América TV), aunque pidió que se preservara su identidad por temor a represalias. "Trabajé en la casa de Nordelta, donde vivían Piccirillo y Jésica. Yo estaba en la casa viernes, sábados y domingos", relató la mujer, que aseguró haber visto dinero en reiteradas ocasiones.

"Vi dinero en mochilas y vestidores, fajos cerrados. Una mochila llena de dólares", describió. También recordó una situación puntual que la marcó: "Un día subo a limpiar el cuarto, el señor sube atrás de mí y dice: '¿dónde está la mochila?'. Le digo: 'ahí está'. Y me responde: '¿la abriste?'. 'No, estoy acá con la ropa', le dije. En ese momento, agarra la mochila y la lleva al vestidor".

La ex cocinera también reveló que el clima en el hogar era tenso en los últimos tiempos. "A veces discutían mucho. El último tiempo discutían mucho. Ella no quería que él se metiera con las amistades de ella", contó. Y explicó el motivo por el que prefirió mantener el anonimato: "Tengo miedo porque fui amenazada".