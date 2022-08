Los próximos anuncios de Sergio Massa, su "sorpresivo" viceministro y la sangría interna de la oposición

El nombre de Rubinstein fue confirmado a A24.com por dos dirigentes muy cercanos a Sergio Massa. También el secretario de Producción, José Ignacio De Mendiguren, dijo en declaraciones radiales que Rubinstein esta casi confirmado y sólo falta el anuncio oficial.

Mientras tanto, la oposición se desangra. Según pudo saber A24.com, los líderes opositores hacen gestiones internas para lograr que Juntos por el Cambio no se divida. Pero la operación es de alto riesgo: la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sospecha que la pelea interna en el PRO se agudizó y un sector quiere “jubilarla”, algo que piensa resistir.

“Pregúntenle a Gerardo Morales quién filtró los WhatsApp que le escribió a Carrió, porque ella ni los vio”, decía una figura que responde a la exdiputada y fundadora del ARI y la CC. Morales no respondió la pregunta, acercada por A24.com.

Se refería a los mensajes privados en los que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le escribió a Carrió “sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio”. Respondían a las acusaciones de Carrió a Morales, y los diputados Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Gerardo Milman y Facundo Manes de ser socios políticos de Massa.

En la oposición comenzaron a sospechar que Carrió había acordado con el expresidente Mauricio Macri una operación para “marcarles la cancha” a los acusados por supuesta información que tenían de que negociaban con Massa un acuerdo político en el Congreso para aprobar una serie de leyes. Pero la advertencia se les fue de las manos y se desmadró en un escándalo que amenaza con una ruptura de la coalición.

El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, dijo a A24.com que "hubo intolerancia y voluntad de cancelación a Elisa Carrió y la voz cantante fue Patricia Bullrich".

carrio-juntos-por-el-cambio__1.jpg Las declaraciones de Elisa Carrió desataron una interna en Juntos por el Cambio (Foto: archivo).

Las medidas que tiene en mente Sergio Massa

La interna en Juntos por el Cambio le dio oxígeno a Massa para apurar medidas. Durante todo el fin de semana, en sus oficinas de la avenida Libertador, el ministro de Economía y su equipo le sacaron punta a iniciativas para recrear las expectativas de que se logrará el “orden fiscal”, el primero de los ejes de sus anuncios originales.

Massa prepara para este martes el anuncio de la segmentación de tarifas de gas, luz y agua para ahorrar 400 millones de dólares, unos 110 mil millones de pesos en lo que queda de 2022. También convocó para este martes a los técnicos de la Mesa de Enlace para avanzar en incentivos para las exportaciones, entre ellos una reforma del “dólar soja”, que ya reconocen como un fracaso.

Además, Massa le ordenó a su secretario de Hacienda, Raúl Rigo, que no pida más adelantos transitorios al Banco Central al Tesoro para el financiamiento del gasto. Por otra parte, exhibirán mediante una decisión administrativa de Jefatura de Gabinete los topes de gastos de todas las jurisdicciones para frenar la emisión monetaria hasta diciembre. El Tesoro le devolvió 10.000 millones de pesos al Banco Central. Señales de ahorro fiscal.

En la semana también cortará las transferencias a las provincias, anunciará créditos para la producción y líneas de financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y de Kuwait.

Este miércoles se anunciará también el DNU por el cual se pretende convertir a los planes sociales como un instrumento para creación de trabajo registrado, con capacitación, pero con una pata endeble: si el beneficiario quiere volver a los planes sociales al cabo de un año podrá hacerlo. En este contexto, se anunciaría a Rubinstein como viceministro en las próximas horas.

Massa busca mostrar una gestión hiperactiva, y tal como adelantó A24.com este domingo, llama a sus colaboradores en horarios inusuales, como las 4 de la mañana, para dar órdenes. El “superministro” sabe que se juega su futuro político y no solo su candidatura presidencial de 2023.

Mientras trabaja, el presidente Alberto Fernández, que salió de la centralidad, no se habla con la vicepresidenta Cristina Kirchner, que mantiene el poder real en el Frente de Todos. La agrupación La Cámpora mide a Massa por resultados, le puso el reloj, y un sector concurrirá a la marcha de este miércoles con la CGT en el Congreso contra los formadores de precios y contra la inflación.

Cristina Kirchner y Massa quieren desplazar a Miguel Pesce del Banco Central, pero el Presidente se resiste. La obsesión de Massa es encauzar el primer eje de su plan, el “ordenamiento fiscal”, los otros tres son el superávit comercial, el fortalecimiento de reservas y el desarrollo con inclusión.

“No se puede pasar por encima del presupuesto 2022, se congelan las contrataciones en el Poder Ejecutivo, no más asistencias transitorias del BCRA al Tesoro, se firmará una decisión administrativa para los topes de gastos de los ministerios y organismos y no hay más emisión para financiamiento hasta fin de año”, dijo a A24.com una fuente allegada al ministro. Todas estas medidas se ajustaron durante el fin de semana largo en las oficinas massistas de Libertador.

massa rigo.jpeg Durante el fin de semana, Massa y su equipo le dieron forma a distintas medidas que se anunciarán en los próximos días (Foto: Ministerio de Economía).

Allí se redactó un memorándum interno de Massa a Rigo, que señala: “Se le instruye que deberá abstenerse a partir de la presente y hasta nueva indicación de solicitar adelantos transitorios para financiamiento del Tesoro Nacional, sin perjuicio de los vencimientos operados con anterioridad”.

En las oficinas de Libertador se habilitó al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, a convocar para este martes a las 17.30 a los equipos técnicos de la Mesa de Enlace agropecuaria para “resolver temas de la hoja de ruta definida el viernes” con los jefes de las entidades. Bahillo publicó un tuit con el anuncio con el cual apunta a acelerar la liquidación de divisas.

Tres de esos jefes dijeron a A24.com que el viernes fueron “escuchados”, pero sin garantizar respuestas en una mejora del tipo de cambio, de las restricciones a las exportaciones de carne, trigo y harinas ni retenciones a la soja.

Es posible que se les anuncie un incentivo mediante una mejora del “dólar soja” de 160 pesos, que fue reconocido por Bahillo como un “fracaso”. Habrá que ver si hay avances. Podría haber trámites menos burocráticos y engorrosos.

También en esas horas frenéticas de trabajo se redactó una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete: dispondrá en la semana que el Ministerio de Economía reembolsará los excedentes de créditos presupuestarios de jurisdicciones (ministerios y organismos públicos) para que “nadie gaste más”. En buen romance, las partidas agregadas en el año se cancelan.

También se conocerá un decreto que ordenará “la caja única”, esto es que solo se gasta lo que ingresa al Tesoro, algo que había sido puesto en marcha por la ex ministra Silvina Batakis.

También por ese mecanismo se cortarán las transferencias excedentes a las provincias, sobre todo a las que tienen superávit, plazos fijos y deudas con el Fondo Federal para esas jurisdicciones.

Del mismo modo, se terminaron de armar para esta semana los primeros 30 mil millones de pesos en créditos para bienes de capital y ampliación de capacidad instalada con industria.

Y se terminó de anudar el anuncio del viernes sobre más financiamiento: a las 11 Massa firmará 750 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y a las 12.30 se rubricarán 50 millones más con Kuwait.

El futuro de los planes sociales

En la tónica de un anuncio por día, el miércoles Massa dará a conocer un decreto para transformar planes sociales en empleo para bajar el gasto social. Se destinará a 200 mil beneficiarios y se acordará con empresarios para que los contraten por un año con capacitación laboral. El Estado pagará el plan a cuenta del salario de convenio del empleador. Y el trabajador podrá elegir en un año si permanece en el trabajo o vuelve al plan.

Pero no está claro si todos los empresarios podrán capacitar a los trabajadores, si aceptarán beneficiarios sin formación laboral y si en caso de invertir en esa formación se someterán al riesgo de que en un año los trabajadores vuelvan a la protesta social.

En el Ministerio de Economía repasan los “logros” de la primera semana. Enumeran: se canjearon 2 billones de pesos que vencían en agosto, septiembre y octubre y se los postergó a 2023; Economía obtuvo 182.800 millones de financiamiento en la primera licitación del mes; Massa anunció en la exposición Oil&Gas Patagonia en Neuquén medidas para aumentar la producción de gas y petróleo, se firmó un decreto de promoción de hidrocarburos y buscan triplicar la producción.

Además, señalan en Economía, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva felicitó a Massa por su asunción y estiman que el 29 de agosto el ministro la visitará en Estados Unidos. “Logro estabilizar el dólar blue y tras una fuerte baja y subieron los bonos y acciones argentinas. Centralidad y agenda”, señalan fuentes massistas.

kristalina-georgieva-directora-del-fmi-ap.jpeg Georgieva felicitó a Massa tras su asunción. Se estima que el ministro viajará a Estados Unidos el 29 de agosto (Foto: archivo).

La casa de brujas dentro de Juntos por el Cambio

En medio de esa batería de anuncios prometidos para estas horas, la cúpula de Juntos por el Cambio deberá resolver cómo frena la caza de brujas que se desató tras las denuncias de Carrió a varios de sus pares por su supuesta connivencia con Massa. El chat viralizado de Morales a Carrió despertó un cruce de sospechas por esa filtración. Crece la sospecha de que Macri y Carrió buscaron marcarles el terreno a quienes dialogarían con el ministro. Era un ataque con control de daños, pero se desmadró.

Algo se fue de las manos. Macri ya había hecho públicas advertencias amables al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Pero Carrió fue muy directa contra Frigerio, Monzó, Ritondo, Milman, Vidal, Manes y Morales.

En su WhatsApp a Carrió, Morales lanzó dos afirmaciones lapidarias. “No vas a manchar mi nombre ni mi gestión, que es transparente y transformadora. No te lo permito. Querés romper Juntos por el Cambio. Sos la Cristina Kirchner de JxC”, le dijo.

“¿Por qué no hablás del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? ¿Por qué no hablás del tema del Correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI y cómo se fugaron las divisas y quiénes se hicieron ricos?”, desafió Morales a Carrió.

Milman confirmó públicamente que “si no tiene pruebas” llevará la querella penal a tribunales. Podría plantear el tema en el Congreso. Ritondo y Frigerio también iniciarían ese camino.

De un almuerzo de dirigentes del PRO surgió el trascendido de que quieren “jubilar” a Carrió y ésta se enardeció en su chacra de Exaltación de la Cruz. “¿Quién quiere jubilar a Lilita? Vamos a ver quién jubila a quién”, dijeron en el entorno de Carrió.

“El problema es la interna del PRO, donde muchos compiten por la presidencia y por la provincia de Buenos Aires. ¿Quién filtró las capturas de pantalla con los chats?”, se preguntaban cerca de ella. “Mientras ellos se pelean en la autopista, Manes les ganará por la colectora”, señalan. ¿Morales se lo mandó a alguien más que a Carrió?, se preguntaban. ¿A quién?

En las filas de Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, contestaron a A24.com: “Si Carrió no los filtró, y Morales se lo envió a otros en el radicalismo, lo filtró Morales”. El gobernador jujeño no respondió al interrogante. Por las dudas, Morales y Carrió dejaron trascender que entre ellos “hablaron y está todo bien”. No parece.