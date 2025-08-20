En vivo Radio La Red
Pólemica por la declaración de una senadora sobre los pacientes del Garrahan

Una senadora cordobesa se quejó y cuestionó por quienes son muchos de los pacientes del hospital de pediatría Garrahan. Sostuvo que se destinan recursos para atender a niños que no deberían ser atendidos por una cuestión de jurisdicción.

Polémica por las declaraciones de una senadora sobre los pacientes que llegan al Hospital Garrahan. (foto: Gentileza Broquel) 

Leé también Hecho histórico en el Hospital Garrahan: separaron con éxito a dos siamesas
Separaron con éxito a dos siamesas. 

Los dichos de la legisladora cordobesa se dieron en el seno de una reunión conjunta de comisiones en la que se discutió - por ejemplo - el proyecto de la emergencia pediátrica, para dotar de más fondos a hospitales de alta complejidad infantil.

El hospital de pediatría, Profesor Juan Garrahan, es un centro de alta complejidad, inaugurado en 1987, que funciona como un centro de derivación a nivel nacional. Sostenido por dinero del presupuesto nacional y de la Ciudad de Buenos Aires (antes también el gobierno bonaerense) está destinado a atender a niños de todo el país, en los casos más graves. Por eso no hay un correlato semejante en cada provincia.

Embed

La frase polémica: "No tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados"

En su momento de hablar en la comisión, la senadora avanzó sobre la idea de quienes deberían ir y quienes no para ser atendidos en el Hospital Garrahan. Álvarez Rivero subrayó que la atención de salud corresponde a las provincias y cuestionó la centralidad del Garrahan.

“La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre”, expresó. Por eso, agregó: "la frase que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”.

La senadora dijo algo que podría haberse ahorrado con solo leer la página oficial del hospital de pediatría e ingresar al lugar en donde explica la razón de su creación. Dice:

Principios fundacionales

"Entre las definiciones y previsiones contenidas en aquel programa médico ya se destacaban el propósito de brindar atención médica integral y de la mejor calidad disponible a la población infantil de su área de influencia y actuar como hospital de referencia del sistema de atención médica pediátrica, principalmente en el área metropolitana, teniendo en cuenta su proyección en el ámbito nacional".

Es decir, por su nivel de complejidad y excelencia, el Garrahan no solo se ocupa de la población infantil de su "área de influencia" (CABA y conurbano) sino que también tiene una proyección nacional.

senadora Álvarez Rivero
La senadora de C&oacute;rdoba que impugna que ni&ntilde;os del resto del pa&iacute;s vayan a hacerse atender de sus problemas de salud al hospital Garrahan. (Foto: Gentileza Canal C)

"Entre otras funciones, se destacaba la posibilidad de brindar prestaciones de la mayor complejidad en la rama básica de la pediatría y en sus respectivas especialidades, logrando que el establecimiento se constituya en hospital de referencia para todo el país". dice la misma página oficial del Hospital Garrahan.

Una desmentida o corrección por las redes, pero inexacta

Las críticas a la senadora, se produjeron en el seno mismo de esa reunión de comisión. También saltó a los medios y a las redes sociales. Precisamente, la senadora Álvarez Rivero usó su cuenta de "X" para aclarar sus dichos. Por supuesto, eligió el camino más simple: habló de "mala leche" y una captura acotada y parcial de lo que dijo.

mensaje de la senadora sobre el garrahan

En su mensaje dice: "Qué mala leche levantar sólo un pedazo de mi exposición hoy en el Senado. Se ve que están con miedo a perder en las próximas elecciones. Los populistas de toda estirpe están reclamando en el Congreso fondos nacionales para el Garrahan"

Luego, repite que la salud es una competencia provincial y que en su provincia, Córdoba, también se atiende a personas de otros distritos del país. Y destaca que lo hace sin el aporte de fondos federales.

La senadora confunde las delegaciones o responsabilidades que toman las provincias con lo que todos los ciudadanos tienen como un derecho garantizado por la constitución en su artículo 42 y la adhesión a tratados internacionales reconocidos con la reforma de 1994.

Sin embargo, la senadora insiste en su "aclaración": "No hay un derecho nacional que determine que cualquier chico puede ser atendido en el Garraham (Sic)". Escribió mal, en esa parte de su mensaje el nombre del hospital.

La senadora Guadalupe Tagliaferri, que también es del PRO y de la Ciudad de Buenos Aires, le hizo la primera aclaración: “Hay que recordar la Constitución y el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado .También la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene carácter constitucional".

