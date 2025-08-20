Pólemica por la declaración de una senadora sobre los pacientes del Garrahan

“La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre”, expresó. Por eso, agregó: "la frase que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”.

La senadora dijo algo que podría haberse ahorrado con solo leer la página oficial del hospital de pediatría e ingresar al lugar en donde explica la razón de su creación. Dice:

Principios fundacionales

"Entre las definiciones y previsiones contenidas en aquel programa médico ya se destacaban el propósito de brindar atención médica integral y de la mejor calidad disponible a la población infantil de su área de influencia y actuar como hospital de referencia del sistema de atención médica pediátrica, principalmente en el área metropolitana, teniendo en cuenta su proyección en el ámbito nacional".

Es decir, por su nivel de complejidad y excelencia, el Garrahan no solo se ocupa de la población infantil de su "área de influencia" (CABA y conurbano) sino que también tiene una proyección nacional.

senadora Álvarez Rivero La senadora de Córdoba que impugna que niños del resto del país vayan a hacerse atender de sus problemas de salud al hospital Garrahan. (Foto: Gentileza Canal C)

"Entre otras funciones, se destacaba la posibilidad de brindar prestaciones de la mayor complejidad en la rama básica de la pediatría y en sus respectivas especialidades, logrando que el establecimiento se constituya en hospital de referencia para todo el país". dice la misma página oficial del Hospital Garrahan.

Una desmentida o corrección por las redes, pero inexacta

Las críticas a la senadora, se produjeron en el seno mismo de esa reunión de comisión. También saltó a los medios y a las redes sociales. Precisamente, la senadora Álvarez Rivero usó su cuenta de "X" para aclarar sus dichos. Por supuesto, eligió el camino más simple: habló de "mala leche" y una captura acotada y parcial de lo que dijo.

mensaje de la senadora sobre el garrahan

En su mensaje dice: "Qué mala leche levantar sólo un pedazo de mi exposición hoy en el Senado. Se ve que están con miedo a perder en las próximas elecciones. Los populistas de toda estirpe están reclamando en el Congreso fondos nacionales para el Garrahan"

Luego, repite que la salud es una competencia provincial y que en su provincia, Córdoba, también se atiende a personas de otros distritos del país. Y destaca que lo hace sin el aporte de fondos federales.

La senadora confunde las delegaciones o responsabilidades que toman las provincias con lo que todos los ciudadanos tienen como un derecho garantizado por la constitución en su artículo 42 y la adhesión a tratados internacionales reconocidos con la reforma de 1994.

Sin embargo, la senadora insiste en su "aclaración": "No hay un derecho nacional que determine que cualquier chico puede ser atendido en el Garraham (Sic)". Escribió mal, en esa parte de su mensaje el nombre del hospital.

La senadora Guadalupe Tagliaferri, que también es del PRO y de la Ciudad de Buenos Aires, le hizo la primera aclaración: “Hay que recordar la Constitución y el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado .También la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene carácter constitucional".