En su participación durante el programa Entrevista de Luis Novaresio, Yeza respondió sobre la asunción en la Legislatura porteña de Lospennato: "No lo sé, estuve con Silvia, no hablé este tema. No veo impedimento para que no lo haga. Estimo que sí", dudó y dijo que la funcionaria "es una diputada nacional super valiosa, lo razonable sería que asuma".