Luis D'Elía le mandó un fuerte mensaje a Javier Milei con un extraño elogio al FMI

Durante el bloqueo parcial del camino, llevado adelante por militantes de organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Somos Barrios de Pie, FTV-Miles, MST y el Polo Obrero, entre otras, D'Elía apuntó que "en 40 años de democracia nunca vi una cosa igual" y "hay puro salvajismo contra el pueblo".

A su vez, denunció que "hay congelamiento de los ingresos populares y una enorme transferencia de recursos de los trabajadores al grupo de vivos de siempre" y afirmó que "eso es (Luis) Caputo, el grupo de vivos de siempre".

Durante la protesta "con ollas populares porque el ajuste brutal que el Gobierno ya está llevando adelante está impactando salvajemente en cada una de las familias de los barrios populares y en aquellos trabajadores formales que cobran por debajo de la línea de pobreza y que viven esta situación con mucha angustia”, D'Elía denunció que no fue atendido por el Ministerio de Capital Humano, y hasta elogió a Mauricio Macri.

"Rebotamos en el ministerio, no nos atienden, no hay respuestas, no tienen nada que decir. Nunca vi una cosa así", señaló y se refirió a la gestión macrista: "Con Macri yo tenía críticas pero vos ibas al ministerio y había funcionarios que te atendían y te daban respuestas, incluso muchas veces las respuestas eran satisfactorias, acá no pasa nada de eso", sentenció.

En diálogo con Vivo el Día, Luis D´Elía se mostró a favor de Kristalina Georgieva, directora del FMI, quien "le pidió a Milei que atienda la situación social en la Argentina. Milei tiene decenas de comedores cerrados en todo el país, es criminal lo que está haciendo", argumentó.

Tras ratificar su participación en el paro general organizado por la CGT para el 24 de enero, cerró: "La motosierra Milei no la usó contra la casta, la usó contra los pobres los trabajadores. Es un mamarracho, y es el estafador electoral más grande de la historia argentina, un mentiroso".