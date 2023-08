"La próxima batalla electoral es decisiva: o las élites dominantes, el macrismo, la extrema derecha, o una Argentina con crecimiento, con trabajo digno, una Argentina desarrollada, con justicia social, una Argentina digna de ser vivida con Sergio Massa", aseveró D'Elía a través de su habitual editorial en Radio Rebelde, en la que, además, advirtió que, "sin Estado, no hay desarrollo del país, no hay industrialización, no hay trabajo para todos y no hay aumento de las exportaciones".