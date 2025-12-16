Magario presentó su renuncia como diputada provincial y permanecerá como vicegobernadora

Tras la renuncia de Magario, la banca será ocupada por Silvina Nardini, concejal de Ensenada y dirigente alineada políticamente con el intendente Mario Secco. De este modo, el gobernador Axel Kicillof mantiene representación dentro del bloque peronista, aunque el espacio Movimiento Derecho al Futuro continúa en minoría dentro de la bancada oficialista.

La decisión confirmó que la candidatura de Magario tuvo un carácter testimonial, una estrategia similar a la que adoptó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. El funcionario fue electo senador por la Primera Sección Electoral, juró su banca y luego solicitó licencia para continuar en el gabinete provincial, por decisión del propio Kicillof.

Según pudo saber A24.com antes de la definición de Magario, un grupo de diputados del bloque de Fuerza Patria le envió una carta formalmente para advertirle que “su ausencia mantiene momentáneamente con un diputado o diputada menos al bloque de Fuerza Patria, espacio por el que ha sido elegida”.

Además, le remarcaron: “Para asumir su banca de diputada, usted debería presentar previamente su licencia al cargo de vicegobernadora”.

