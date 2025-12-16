Magario presentó su renuncia como diputada provincial y permanecerá como vicegobernadora

La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario resolvió finalmente no asumir su banca como diputada provincial, en el marco de la disputa interna que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Magario permenacerá como vicegobernadora y titular del Senado. (Foto: archivo).
Magario había sido electa legisladora tras encabezar la lista de Fuerza Patria por la Tercera Sección Electoral en los comicios del 7 de septiembre. La definición se conoció en un contexto de fuerte tensión en el Senado provincial.
Desde el kirchnerismo venían reclamando la convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar dos proyectos del Poder Ejecutivo que perderán estado parlamentario si no se debaten antes de fin de año, y también para avanzar en la designación de las vicepresidencias de la Cámara alta.
En la antesala de la sesión prevista este martes en la Cámara de Diputados, Magario formalizó su decisión al presentar la renuncia a la banca a la que nunca llegó a jurar. La nota fue elevada a la presidencia del cuerpo y cerró la posibilidad de un escenario que evaluaban sectores del axelismo: que asumiera como diputada y luego no obtuviera los votos necesarios para solicitar licencia y regresar al Senado.
Tras la renuncia de Magario, la banca será ocupada por Silvina Nardini, concejal de Ensenada y dirigente alineada políticamente con el intendente Mario Secco. De este modo, el gobernador Axel Kicillof mantiene representación dentro del bloque peronista, aunque el espacio Movimiento Derecho al Futuro continúa en minoría dentro de la bancada oficialista.
La decisión confirmó que la candidatura de Magario tuvo un carácter testimonial, una estrategia similar a la que adoptó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. El funcionario fue electo senador por la Primera Sección Electoral, juró su banca y luego solicitó licencia para continuar en el gabinete provincial, por decisión del propio Kicillof.
Según pudo saber A24.com antes de la definición de Magario, un grupo de diputados del bloque de Fuerza Patria le envió una carta formalmente para advertirle que “su ausencia mantiene momentáneamente con un diputado o diputada menos al bloque de Fuerza Patria, espacio por el que ha sido elegida”.
Además, le remarcaron: “Para asumir su banca de diputada, usted debería presentar previamente su licencia al cargo de vicegobernadora”.
Noticia en desarrollo...