Milei y la nueva asociación estratégica con EE.UU. para limitar el accionar de China en la región

"Venimos a monitorear los avances en el desarrollo de una Base Naval Integrada. Un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, anunció el presidente Javier Milei desde un viaje y un acto relámpago que encabezó el jueves a la noche en la base naval de Ushuaia que marcó el inicio de un nuevo acuerdo de Asociación Estratégica con Estados Unidos y un giro de 180° en la política de alianza internacional de Argentina.

"Tanto el pueblo norteamericano como el argentino tienen en común que cuando adoptaron las ideas de la libertad pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de sus historias a la altura de su ambición y vitalidad".



Discurso del Presidente Javier Milei junto… pic.twitter.com/L7oT58Rcoz — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 5, 2024

Mientras en las calles y en las redes sociales de Ushuaia políticos locales desde el gobernador Gustavo Melella, pasando por organizaciones sociales, repudiaban la llegada del presidente y la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, el Gobierno anunció en un acto cerrado con participación de las Fuerzas Armadas en Tierra del Fuego, el lanzamiento de la nueva cooperación bilateral.

El acuerdo -del que la Casa Rosada evitó dar mayores precisiones- marca un límite no solo al funcionamiento de las instalaciones de la base aeroespacial China en Neuquén, sino que incluye un patrullaje conjunto en toda la plataforma marítima argentina y las bases instaladas desde hace 100 años en la Antártida.

En mayo llegará a las costas de la Patagonia el primer portaaviones norteamericano a propulsión nuclear, el George Washington, según confirmó la jefa del Comando Sur en su visita a la Casa Rosada, previa al acto en Ushuaia.

Milei marcó un hito este jueves cuando en el acto en la base naval de Ushuaia recibió un respaldo de los funcionarios norteamericanos al reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas. En el acto, cantó la marcha de Malvinas escoltado de un lado por el embajador de EE. UU.. en Buenos Aires, Marc Stanley, y del otro por la jefa del Ejército norteamericano, Laura Richardson.

Históricamente, Estados Unidos fue un aliado militar de Gran Bretaña y hay que ver qué rol jugará la potencia norteamericana de aquí en adelante en la disputa por la soberanía en las islas del Atlántico Sur, donde la ONU respaldó el pedido de diálogo diplomático argentino para buscar una solución a la disputa histórica.

Participaron del acto relámpago, que fue transmitido al borde de la medianoche por el canal de Youtube de la Vocería Presidencial, la hermana del presidente y secretaria General, Karina Milei y los ministros jefe de gabinete, Nicolás Posse, de Defensa, Luis Petri y de Interior, Guillermo Francos.

Junto al presidente @JMilei viajé a Ushuaia para encontrarnos con Laura Richardson, General del Ejército de EE. UU. del @Southcom. Monitoreamos los avances en la base naval integrada y fortalecimos la colaboración entre nuestros países. Hoy más que nunca es importante reforzar… pic.twitter.com/oTDAiNeTlD — Luis Petri (@luispetri) April 5, 2024

Todos regresaron a las 5 de la madrugada de este viernes al sector militar del Aeroparque de Buenos Aires a bordo de un avión especial de la Fuerza Aérea Argentina y continuan con la agenda bilateral con la entrega de Richardson a Milei, en un acto en el aeroparque metropolitano, del avión Hércules C130 donado por el Ejército norteamericano a la Argentina para ser usado en defensa y seguridad fronteriza.

En un mensaje a la comunidad de la provincia de Tierra del Fuego, a la que pertenecen las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, Milei destacó que el desarrollo de la base naval y el puerto “nos permitirá desarrollar la economía local y brindar apoyo logístico real al desarrollo científico de los diversos programas antárticos internacionales”.

Desde la oposición ya se escucharon las primeras quejas, como la del exministro de Defensa de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, Agustín Rossi, quien pidió en la red social X que el Gobierno explique los términos de la nueva asociación estratégica con Estados Unidos y si la base y el puerto que proyectan construir en Ushuaia de manera conjunta contempla presencia militar extranjera en la provincia de Tierra del Fuego y en la plataforma marina que conforma el corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico y cuál es el alcance de este alineamiento geopolitico que tiene Milei con EE.UU.

De ser así, el gobierno está obligado a pedir autorización al Congreso nacional, que en 2012 ya rechazó la intervención de China en la construcción del puerto de aguas profundas. Además el gobierno de Milei, también debería consensuar con autoridades de la provincia de Tierra del Fuego, que tienen derechos soberanos en cuestión.

La base/puerto militar en Ushuaia debe

construida con fondos propios y operada exclusivamente por las FFAA argentinas.

La importancia geopolítica de nuestro país necesita una política exterior sin alineamientos automáticos

Relaciones soberanas con toda la comunidad internacional pic.twitter.com/Lq6RUmUhrH — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) April 5, 2024

¿Qué va a pasar con la base aeroespacial China de Neuquén?

El vocero de Javier Milei, Manuel Adorni, confirmó este jueves que si bien "no hay una decisión tomada", el Gobierno argentino no descarta pedir la rescisión del contrato con China por el funcionamiento de la base aeroespacial en Neuquén. Pero aclaró que "no habrá ningún conflicto político" con el gigante asiático, dado que Argentina "no se apartará del convenio firmado por otros gobiernos".

"Hay un convenio de por medio que se está estudiando en profundidad, se van a verificar las actividades (que desarrolla China en la base) como corresponde y que todo esté bajo el control necesario de la Argentina", dijo el vocero de Milei.

"No nos manejamos con hipótesis, entendemos que la actividad es meramente científica, de todas maneras se harán las inspecciones técnicas que sean necesarias", dijo. "No va a haber ningún tipo de conflicto con China porque no nos vamos a alejar del convenio firmado en otro momento por otro gobierno", insistió el vocero de la Casa Rosada.