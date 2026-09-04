No reina la paz: el nuevo conflicto que explotó entre Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas

"Y se presenta un escrito de parte del lado de Icardi para ver a las nenas porque Wanda dijo que no. Se reúnen en una terapia virtual las nenas con Mauro y ellas le piden ir con él. Ahí Wanda le dice que las vaya a buscar al colegio y las lleve a comer y las traiga", explicó la periodista.

Al acordar que sea por un tiempo más y no solamente por la cena, el problema surgió después ya este viernes las niñas se habrían ausentado a clases al estar al cuidado de Icardi, motivo que habría causado la furia de Wanda Nara.

"Terminan arreglando que vayan anoche con el padre. ¿Y qué pasó? Acá el quilombo: los chicos se acostaron tarde, estaban agotados, y parece que las nenas no fueron al colegio. Y me están diciendo que Wanda está enojada por esto", precisó Paula Varela.

Y cerró confirmando que el futbolista estará junto a sus hijas hasta este fin de semana: "Las nenas están con Mauro y van a estar hasta el sábado a la tarde".

Qué dijo Nora Colosimo del reencuentro de Mauro Icardi con las hijas

Nora Colosimo contó en LAM que Mauro Icardi vuelve a ver a sus hijas después de dos meses y contó cómo influyó Wanda Nara para ese reencuentro.

“La noticia es muy buena, me pone muy feliz", indicó la madre de la mediática con tono feliz sobre una información de último momento que recibió y que estaba sucediendo.

Y al instante confirmó: "Finalmente ahora las nenas se van con su papá a cenar antes de viajar. Wanda habló y llegaron a un acuerdo, lo convenció".

"Hace dos meses que no las veía. Las nenas estaban enojadas con el papá, ustedes se enteraron el tema del pasaporte”, precisó Nora Colosimo en el ciclo de espectáculos que conduce Ángel de Brito.