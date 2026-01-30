Marisa Brel rompió en llanto en el tenso cara a cara con Laura Ubfal en LAM: "Te metiste con..."

Luego del tenso cruce con Laura Ubfal, Marisa Brel decidió redoblar la apuesta y, en LAM (América TV), habló con total sinceridad sobre el profundo dolor que le generaron los comentarios de la panelista, especialmente por estar vinculados a su hija.
Marisa Brel y Laura Ubfal se reencontraron en LAM luego del feroz cruce que protagonizaron en los últimos días. Durante el intercambio, quedó en evidencia que hubo un comentario puntual que la afectó profundamente.
Todo comenzó cuando difirierion en las opiniones sobre En el Barro, la serie de Netflix protagonizada por Valentina Zenere, en la que también participa la China Suárez. Ubfal dijo que Eva de Dominici había rechazado el papel de la China y Brel, que es amiga de la actriz, la corrigió: “Fue para el papel de Valentina Zenere, antes de que la convocaran me lo contó y me dijo que no había aceptado por las escenas de desnudo. No le interesó”.
Este viernes 30 de enero se volvieron a ver las caras en el programa de Ángel de Brito y Brel arrancó: “Ayer tuve un día de furia, estaba enajenada, fuera de eje. A mi Laura me saca de eje. No sé qué le pasa conmigo, pero cuando tocó a mi hija ahí fue como…Tuve que contener a todos, a mi hija, que estaba muy nerviosa. Ella está estudiando (en Estados Unidos), está con la visa de artista y esto la puede perjudicar un montón”.
Pero más allá de las diferencias por las series, la historia se remonta a Gran Hermano 2022, donde ambas fueron panelistas. La hija de Brel, Paloma, la acompañaba, tuvo su lugar, y se hizo amigas de varios participantes. Como trabaja en una empresa que se dedica a hacer fiestas importantes y reconocidas, los exhermanios le pedían entradas para el VIP. Desafortunadamente, Laura dijo que la joven “regenteaba” a los chicos del reality. Luego pidió disculpas, pero fue una palabra fuerte.
“A mi casa vinieron un día Nacho (Castañares) con el papá, con Rodo, con la Tora, Mora, que hizo el asado…ya había terminado Gran Hermano. Mora, la Tora y Paloma son íntimas amigas. Se han quedado mil veces, viajan Paloma con la Tora por el mundo”, aclaró la periodista sobre el vínculo que generaron.
El conflicto entre Marisa Brel y Laura Ubfal lejos está de ser un hecho aislado o reciente. Se trata de una disputa profesional que se fue construyendo con el paso de los años, atravesada por diferencias de criterio, roces constantes y viejas heridas que nunca terminaron de cicatrizar. En los últimos días, el enfrentamiento volvió a escalar en LAM (América TV), pero el trasfondo del vínculo tenso entre ambas tiene un largo recorrido y varios episodios clave.
Uno de los primeros antecedentes del distanciamiento se vincula a una disputa simbólica dentro del ambiente del espectáculo: el lugar de “descubridor” de Ángel de Brito. En el medio se recuerda que Laura fue quien lo convocó inicialmente para su programa radial La Linterna, pero tiempo después Marisa lo sumó a su propio ciclo. Ese pase fue leído como un gesto competitivo que despertó celos profesionales y dejó una marca que nunca se terminó de saldar.
Con el correr del tiempo, las diferencias se trasladaron a la pantalla chica y se hicieron cada vez más evidentes, especialmente durante los debates de Gran Hermano 2022 (Telefe). Allí protagonizaron uno de los cruces más recordados, a partir de posturas opuestas sobre la maternidad de Romina Uhrig, una de las participantes del reality, que atravesaba momentos de angustia por la distancia con sus tres hijas.
El punto más álgido se dio el jueves 8 de diciembre de 2022, cuando Brel expresó comprensión por el estado emocional de Romina, pero cuestionó su decisión de continuar en el programa. “Yo la veo llorando… pero también pienso en sus hijas y es algo que no me cierra. Para mí ella tendría que estar con sus hijas”, sostuvo al aire. La respuesta de Ubfal fue inmediata y sin concesiones: la acusó de sostener un discurso que “ arruinó a las mujeres y las condenó toda la vida”, al responsabilizarlas por trabajar, y calificó esa postura como “brutal”.
Ante esas palabras, Brel reaccionó con firmeza. Aclaró que nunca cuestionó el derecho de las mujeres a trabajar y recordó que es independiente desde los 15 años. Señaló que se trataba de una opinión personal, basada en su propia experiencia como madre, y aseguró que ella no podría estar separada de sus hijos durante tanto tiempo. La tensión escaló al punto de que la periodista llegó a advertir con el envío de una carta documento y la posibilidad de iniciar acciones legales por lo que consideró declaraciones falsas.
A estos episodios se sumaron otros roces más cotidianos pero persistentes dentro del panel de Gran Hermano, como discusiones por los lugares en la mesa, gestos incómodos y comentarios irónicos que alimentaron la rivalidad. Con el tiempo, esas chicanas fueron acumulando malestar y terminaron de consolidar una enemistad que, lejos de apagarse, volvió a estallar con fuerza en la actualidad.