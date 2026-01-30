La furiosa aclaración de Wanda Nara tras viralizarse un supuesto video de sus hijos: "¿No se cansan?"

Cuál fue el comentario que enojó a Wanda Nara

Durante la emisión de A la Tarde (América TV), Santiago Sposato reveló que mantuvo contacto directo con Prefectura Naval Argentina y compartió al aire los detalles que le transmitieron desde el organismo.

Según explicó en el ciclo, el objetivo era analizar el material que circuló públicamente para poder establecer con precisión las circunstancias del hecho, identificar a la persona que conducía la moto de agua y constatar si cumplía con los requisitos exigidos por la normativa vigente, especialmente en lo referido a la edad y la habilitación correspondiente.

“Estuve hablando con Prefectura Naval Argentina y nos pidieron si les podíamos facilitar las imágenes sin tapar de los menores de edad que estaban en el río Luján. Dijeron que dos de esos tres chicos serían hijos de Wanda Nara. Quieren averiguar si quien manejaba tiene registro”, anunció el periodista. Este hecho fue letal para que la conductora reaccionara y desmintiera rotundamente.

En ese mismo sentido, Sposato sumó una aclaración clave sobre la reglamentación actual: “A partir de los 16, con el permiso de los padres, se puede tener registro”.