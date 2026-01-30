A24.com

Enojada

La furiosa aclaración de Wanda Nara tras viralizarse un supuesto video de sus hijos: "¿No se cansan?"

Wanda Nara optó por hacer un posteo en redes sociales para salir a aclarar que no eran sus hijos quienes aparecían andando en una moto de agua, tal como había trascendido en las últimas horas. Su descargo.

30 ene 2026, 21:30
La furiosa aclaración de Wanda Nara tras viralizarse un supuesto video de sus hijos: "¿No se cansan?"

Wanda Nara optó por hacer un posteo en redes sociales para salir a aclarar que no eran sus hijos quienes aparecían andando en una moto de agua, luego de la trascendencia que cobró el tema y que incluso habría llegado a manos de Prefectura Naval Argentina.

A la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no le cayó nada bien la versión que circuló con fuerza en los medios, por lo que cuestionó la difusión de información sin un debido chequeo y reclamó mayor responsabilidad a la hora de exponer situaciones que involucran a menores. Fiel a su estilo, lo hizo con un mensaje contundente.

No son mis hijos, otra fake news. ¿No se cansan? Mi moto es verde y mis hijos solos jamás fueron en moto. Qué ridículo hacer un programa con mentiras o sin pruebas. Ojalá aclaren sus mentiras, porque después se ofenden cuando no les doy notas”, escribió la mediática en su cuenta de X.

Wanda Nara aclaración en X

Está claro que cuando se trata de sus hijos, la empresaria de cosméticos sale rápido a la acción.

Cuál fue el comentario que enojó a Wanda Nara

Durante la emisión de A la Tarde (América TV), Santiago Sposato reveló que mantuvo contacto directo con Prefectura Naval Argentina y compartió al aire los detalles que le transmitieron desde el organismo.

Según explicó en el ciclo, el objetivo era analizar el material que circuló públicamente para poder establecer con precisión las circunstancias del hecho, identificar a la persona que conducía la moto de agua y constatar si cumplía con los requisitos exigidos por la normativa vigente, especialmente en lo referido a la edad y la habilitación correspondiente.

“Estuve hablando con Prefectura Naval Argentina y nos pidieron si les podíamos facilitar las imágenes sin tapar de los menores de edad que estaban en el río Luján. Dijeron que dos de esos tres chicos serían hijos de Wanda Nara. Quieren averiguar si quien manejaba tiene registro”, anunció el periodista. Este hecho fue letal para que la conductora reaccionara y desmintiera rotundamente.

En ese mismo sentido, Sposato sumó una aclaración clave sobre la reglamentación actual: “A partir de los 16, con el permiso de los padres, se puede tener registro”.

