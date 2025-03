Marcha al Congreso: ¿cómo es el operativo que diseña el Gobierno para evitar desbordes?

Según adelantó una fuente del Gobierno a A24.com, a los operativos en los alrededores del Congreso y de la Casa Rosada, sumarán "controles de fuerzas federales en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, para impedir el ingreso de micros con manifestantes que vengan del conurbano".

La decisión apunta a la denuncia formulada por el Gobierno nacional sobre la participación de barras bravas de clubes de fútbol que fueron denunciados como responsables de los graves disturbios producidos en el Congreso y la Casa Rosada en la marcha del pasado miércoles 12 de marzo, que según denunciaron sin mayores pruebas, "llegaron financiados por algunos intendentes del PJ bonaerense".

No obstante, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich dijo que no va a "anticipar detalles del operativo" porque no quiere "avisarle a los violentos lo que van a hacer las fuerzas federales".

Según pudo constatar A24.com volverá a movilizar a unos mil efectivos de Gendarmería, la PSA, Prefectura Naval para complementar a los efectivos de la Policía de la Ciudad, en el macrocentro porteño para blindar las calles aledañas al Congreso y a la Casa Rosada, que desde este martes a la noche comenzarán a ser valladas.

Los efectivos se formarán en tres anillos alrededor del Congreso, igual que en el operativo del miércoles pasado, pero la diferencia de mañana es que dispondrán fuertes operativos en todos los accesos a CABA, ya sea el ingreso por las autopistas 25 de mayo, 9 de Julio Sur y los ingresos a CABA desde la General, Paz.

"Va a ser un operativo con todo, para evitar que ingresen a la Ciudad micros con manifestantes del conurbano bonaerense", ratificó este martes una fuente cercana al presidente Milei pero sin brindar más detalles.

Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue avalada por Javier Milei tras la represión en la marcha de jubilados y prepara nuevo operativo para este miércoles. Foto Presidencia..jpeg

A los operativos en las calles, Bullrich anunció que pondrá a disposición la Línea telefónica gratuita 134 tal como sucedió con las denuncias de beneficiarios de planes sociales contra dirigentes de organizaciones sociales y piqueteros.

En esta oportunidad, Bullrich anticipó que recibirán denuncias de vecinos que detecten manifestantes que estén preparando acciones violentas. El Gobierno rechazó de plano las denuncias sobre excesos de los efectivos de Gendarmería en la última marcha de jubilados, que terminó con un centenar de detenidos y liberados posteriormente por falta de pruebas, como de un fotógrafo que cubría la marcha, gravemente herido en la cabeza por un disparo de un gendarme.

Bullrich defendió el accionar de todos los efectivos de las fuerzas federales, que dijo "estuvo acorde al protocolo oficial" y dijo estar conforme con la asistencia de un juez federal para controlar el operativo luego de una denuncia de organizaciones de derechos humanos.

En el círculo chico de la Casa de Gobierno, dicen que el kirchenrismo busca "tirarle un muerto a Milei" para desestabilizar al Gobierno.

Sin embargo, Bullrich en conferencia de prensa en la Casa Rosada el lunes, intentó bajar el tono de confrontación y dijo que "si los manifestantes son pacíficos, las fuerzas de seguridad no van a actuar", de la misma manera, en el círculo chico de Milei, admiten que de ser muy masiva la protesta, se verán alternativas a aplicar el protocolo antipiquetes que prohíbe el corte de calles de parte de los manifestantes.