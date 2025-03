"No nos da vergüenza ni culpa la palabra represión": la advertencia del Gobierno antes de la marcha del miércoles

Y agregan: "No nos da vergüenza ni culpa la palabra represión. Creemos que reprimir el delito no es una opción, es una obligación. Cada vez que ocurra un delito, el Estado va a reprimir", señalan en el entorno de Milei.

De esta manera, en la Casa Rosada salieron a redoblar la apuesta mientras admiten que esperan que la de este miércoles en el Congreso sea una marcha más masiva que la del pasado miércoles, porque se sumarán las centrales sindicales y otras fuerzas políticas y sociales, que denunciaron excesos en el accionar policial.

Incluso, en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Bullrich dijo que le pone "contenta" que el juez Martín Cormik, se haga presente en la manifestación para controlar el accionar de las fuerzas de seguridad se lleve a cabo dentro del Estado de derecho, tras rechazar un pedido del CELS para que se deje sin efecto la aplicación del protocolo antipiquetes.

Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue avalada por Javier Milei tras la represión en la marcha de jubilados y prepara nuevo operativo para este miércoles. Foto Presidencia..jpeg

Según adelantó una fuente del Gobierno a A24.com, a los operativos en los alrededores del Congreso y de la Casa Rosada, este miércoles sumarán "operativos de fuerzas federales en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, para impedir el ingreso de micros con manifestantes que vengan del conurbano".

Sin embargo, sobre si será estricto en hacer cumplir el protocolo al punto de reprimir si los manifestantes pisan o cortan las calles, admiten que "si la marcha es muy masiva se verán opciones", como sucedió con la marcha universitaria del año pasado, en la que finalmente el gobierno de Javier Milei decidió no intervenir.

Según sostuvieron a A24.com, el Gobierno está "muy conforme con el operativo" desplegado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich el miércoles pasado, pese a las denuncias sobre posibles violaciones a los derechos humanos, y excesos en la actuación de policías y gendarmes.

Bullrich recibió este lunes un nuevo aval de Milei, con la decisión de pasar la conferencia de prensa convocada este lunes para anunciar el proyecto de ley de barras bravas del ministerio de Seguridad al Salón Malvinas Argentinas de la Casa Rosada,

Bullrich confirmó en conferencia de prensa lo que ya decían en Casa Rosada en estricto off the récord: dicen "lamentar" el estado de gravedad que atraviesa el fotógrafo Pablo Grillo, pero ratifican que "no se sancionará" al gendarme que disparó el proyectil .

"No den vuelta la historia, las fuerzas de seguridad estaban pacíficos, no actuaron hasta que no empezaron los manifestantes violentos", dijo Bullrich en defensa del operativo de represión montado el miércoles, y justificó además, el golpe imprevisto y sin dolo que le propinó otro gendarme a una jubilada que le estaba pegando y cayó de espaldas recibiendo una fuerte herida en la cabeza.

Bullrich según pudo saber A24.com, nadie del Gobierno se comunicó con la familia de Pablo Grillo, aunque siguen su estado de salud de diariamente a partir de "partes médicos que le suministra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri" y el titular del Same, Alberto Crescenti.

RECONSTRUCCIÓN DEL ATAQUE A PABLO GRILLO EN LA MARCHA POR LOS JUBILADOS RECONSTRUCCIÓN DEL ATAQUE A PABLO GRILLO EN LA MARCHA POR LOS JUBILADOS

"El fotógrafo no debía haber estado en el medio entre policías y manifestantes cuando la policía estaba disparando para dispersar", es la respuesta del Gobierno.

También cuestionaron a la jubilada que terminó herida en la cabeza al caer al suelo por un golpe que recibió de un gendarme: "La señora le estaba pegando con un bastón y el policía reaccionó en defensa. La señora no puede pegarle, en cualquier otro país, si alguien le pega a un policía directamente le disparan".

Incidentes en el Congreso marcha jubilados

En la Casa Rosada también volvieron a cuestionar a la jueza Karina Andrade, que liberó a los más de 100 detenidos en la manifestación del miércoles pasado.

Después de presentar una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y prevaricato, en la Casa Rosada volvieron a apuntar contra la jueza a la que identifican con el kirchnerismo.

"No nos sorprende que la jueza los liberó. Ni siquiera contempló la ley de reiterancia, recientemente sancionada. Los Kirchneristas tienen una ideología PRO Delito y respaldan delincuentes", insisten en el Gobierno, para cuestionar a la jueza.