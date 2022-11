Desde el entorno de la dirigente aseguran que “ella está justamente en una cruzada antipolariación en la interna partidaria”, a la cual calificaron de “muy violenta”.

Bullrich - Vidal - Larreta.jpg María Eugenia Vidal, la candidata del PRO que apuesta a una "cruzada antipolariación en la interna partidaria”.

Según fuentes cercanas a la exgobernadora bonaerense, “su estrategia es no confrontar internamente, no estar dentro de la grieta sangrienta en la que están tanto Patricia como Horacio e ir por su propio camino”. Y sostuvieron que “es la única que está hablándole a la gente”.

La justificación que dan es que las circunstancias hacen a su estilo político. Más dialoguista o más combativo dependiendo del hecho puntual a tratarse. Y sostuvieron que “ni Patricia es todo el tiempo halcón ni Horacio paloma”.

María Eugenia Vidal: cómo va construyendo su perfil

En la previa a los comicios de 2019, su nombre sonaba como una de los mejores posicionados para suceder a Mauricio Macri en la Presidencia. Sin embargo, no se puso el traje de candidata, dio un paso al costado de la pelea nacional, y fue por su reelección como gobernadora en la Provincia de Buenos Aires que finalmente no se dio.

maria eugenia vidal recorre el país - FOTO PRENSA VIDAL.webp La exgobernadora bonaerense planea recorrer todo el país, conocer las situaciones de cada provincia y sus economías regionales, antes de fin de año (Foto: Prensa de María Eugenia Vidal).

“Es una de las 5 dirigentes más importantes que tiene el PRO hoy a nivel nacional, y está encarando un proyecto para posicionarse como precandidata a presidenta”, indicaron a A24.com desde su entorno.

En esta línea, señalaron dos directrices como ventajas que tiene Vidal respecto a sus dos contrincantes directos. Por un lado, enfatizaron en su experiencia en la gestión dado que “ya gobernó la provincia más importante del país, que es PBA”.

Por otra parte, y en tono más combativo, apuntaron: “Ella es joven. Si María Eugenia no es candidata en esta vuelta, todavía va a ser protagonista en lo que viene y en la próxima elección. Horacio no tiene otro destino que no sea candidato y Patricia está tirando los últimos cartuchos en la política”.

Y afirmaron: “Tiene para adelante una perspectiva de futuro”.

vidal.jpg María Eugenia Vidal apunta a conquistar el voto joven.

Vidal hace la gran Javier Milei y va por el voto joven

“La aparición de Milei refleja la falta de representación que los políticos teníamos sobre los jóvenes. Que aparezca alguien de golpe y crezca tan rápido entre los jóvenes, habla de un vacío que nosotros habíamos dejado y que no nos habíamos ocupado lo suficiente”, reconoció María Eugenia Vidal en una entrevista al programa “Terapia Picante” que se emite por You Tube.

La dirigente del PRO se desmarcó del economista libertario, pero si adoptó su estrategia de dirigirse al voto joven. Un público que tiene una agenda totalmente distinta y necesidades particulares.

Desde su entorno analizaron a A24.com que es “una cuestión fáctica, ya que el gran porcentaje de la población que vota son jóvenes y no consumen los medios tradicionales, y, por ende, hay que buscarlos en los lugares donde están”.

“Su destino es nacional. Después habrá que ver si el año que viene ha logrado permear en el votante, ha logrado tener el suficiente volumen político como para enfrentar una precandidatura nacional”, concluyeron en diálogo con este medio.