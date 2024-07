Martín Lousteau criticó el gobierno de Javier Milei: "Ningún país se desarrolla si no tiene un mejor Estado"

Asimismo, agregó que, simultáneamente, se está experimentando una caída en el consumo de alimentos como el pan, la leche, la carne y los medicamentos. "Subo el alquiler, el gas, la luz. Hay una compresión enorme. Tengo que pagar más y vendo menos para soportar lo que tengo que pagar más. Creo que eso es lo que estamos viendo", aseguró Lousteau.

Salarios contra inflación, según Martín Lousteau

Frente a las afirmaciones del Gobierno sobre que los salarios le están ganando a la inflación, Lousteau expresó: "Yo veo muy poco de eso. Tuvimos una caída abrupta y, en algunos sectores, ves una diferencia mes a mes pero ves una devastación general y no veo como pretende el Gobierno reencender los motores de la economía, no veo por qué va a haber más consumo, no veo por qué vamos a exportar más con un tipo de cambio que cada vez es menos competitivo".

"Tampoco veo por qué va a haber una inversión a escala masiva cuando tenes caída de ventas, entonces me cuesto mucho pensar cómo se reenciende la economía", precisó el senador.

Y completó: "Por un lado, los ahorros que tenías valen menos para comprar y tu salario vale menos para comprar. Mientras tanto, todo sube y eso es lo que explica que, cuando miras las cifras, toda la población se empobreció pero los de más abajo se empobrecieron más que los demás. Entonces tenes más pobreza y más desigualdad. Cuando el Gobierno dice no la ven, ésta es la parte que ellos no quieren mirar".