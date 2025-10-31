Martín Lousteau entró al Congreso tras el recuento definitivo de los votos

Embed

La definición en Buenos Aires, el distrito clave

La única incógnita pendiente es la Provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país, que concentra el 40% del padrón nacional, con casi 9 millones de votos. Allí, la diferencia entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria ronda los 46.000 sufragios, un margen considerablemente más amplio que el que ponía en duda la banca de Lousteau, pero que igualmente requiere una revisión minuciosa.

Fuentes de la Cámara Nacional Electoral anticiparon que el conteo bonaerense demandará algunos días más debido al volumen del padrón y a la cantidad de mesas observadas. Sin embargo, no se esperan alteraciones significativas en la distribución de escaños.

“Es un trabajo de gran escala, por la magnitud del padrón. Cada mesa se revisa una por una y se contrasta con los telegramas. Pero las tendencias se mantienen estables”, indicaron desde el entorno judicial.

Lousteau, al borde del corte: cómo se definió su ingreso

La situación de Martín Lousteau fue una de las más seguidas en los días posteriores a las elecciones. El exministro de Economía había quedado en el límite del reparto de bancas, y su ingreso al Congreso dependía de los votos obtenidos por Evolución Radical, la corriente interna que encabeza dentro de Juntos por el Cambio.

Hasta el martes por la noche, el recuento provisorio mostraba una diferencia de apenas 260 votos, lo que generó especulaciones sobre una posible revisión manual o impugnación. Sin embargo, el escrutinio definitivo despejó las dudas y ratificó su ingreso como diputado nacional.

Cerca del dirigente aseguraron que Lousteau “recibió la noticia con alivio y satisfacción” y que su equipo seguirá trabajando “en la línea de la reconstrucción del radicalismo como fuerza moderna dentro del Congreso”.