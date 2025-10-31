En vivo Radio La Red
Martín Lousteau entró al Congreso tras el recuento definitivo de los votos

El escrutinio definitivo confirmó el ingreso de Martín Lousteau a la Cámara de Diputados por Ciudadanos Unidos.

Martín Lousteau logró ingresar al Congreso tras el recuento definitivo de los votos. (Foto: archivo)

Martín Lousteau logró ingresar al Congreso tras el recuento definitivo de los votos. (Foto: archivo)

El escrutinio definitivo confirmó que Martín Lousteau, el actual senador y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, ocupará una banca en la Cámara de Diputados. El recuento final de votos, que define oficialmente la composición del Congreso Nacional, no modificó los resultados en once provincias. La Justicia Electoral confirmó que las diferencias detectadas en el escrutinio provisorio no alteraron la asignación de escaños, aunque la disputa en la Provincia de Buenos Aires continúa abierta y podría demorar algunos días más.

El recuento definitivo y la confirmación judicial

Después de una semana de tensión política y especulaciones, la Justicia Nacional Electoral concluyó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas y confirmó que Martín Lousteau logró ingresar a la Cámara de Diputados por la Ciudad de Buenos Aires.

El resultado había estado en duda durante varios días: la diferencia inicial era de apenas 260 votos, lo que mantenía en vilo al entorno del dirigente radical. Sin embargo, el conteo oficial -que tiene validez legal y es el único que define la integración del Congreso- ratificó que el economista y líder de Evolución Radical finalmente consiguió una de las bancas en disputa.

“El escrutinio provisorio del domingo es solo orientativo; el único que tiene rigor legal es el definitivo, que está a cargo de la Justicia Electoral”, explicaron desde el Tribunal. Este procedimiento suele completarse en un plazo de 15 días, aunque en esta ocasión se adelantó debido a los márgenes extremadamente ajustados en varios distritos.

La definición en Buenos Aires, el distrito clave

La única incógnita pendiente es la Provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país, que concentra el 40% del padrón nacional, con casi 9 millones de votos. Allí, la diferencia entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria ronda los 46.000 sufragios, un margen considerablemente más amplio que el que ponía en duda la banca de Lousteau, pero que igualmente requiere una revisión minuciosa.

Fuentes de la Cámara Nacional Electoral anticiparon que el conteo bonaerense demandará algunos días más debido al volumen del padrón y a la cantidad de mesas observadas. Sin embargo, no se esperan alteraciones significativas en la distribución de escaños.

Es un trabajo de gran escala, por la magnitud del padrón. Cada mesa se revisa una por una y se contrasta con los telegramas. Pero las tendencias se mantienen estables”, indicaron desde el entorno judicial.

Lousteau, al borde del corte: cómo se definió su ingreso

La situación de Martín Lousteau fue una de las más seguidas en los días posteriores a las elecciones. El exministro de Economía había quedado en el límite del reparto de bancas, y su ingreso al Congreso dependía de los votos obtenidos por Evolución Radical, la corriente interna que encabeza dentro de Juntos por el Cambio.

Hasta el martes por la noche, el recuento provisorio mostraba una diferencia de apenas 260 votos, lo que generó especulaciones sobre una posible revisión manual o impugnación. Sin embargo, el escrutinio definitivo despejó las dudas y ratificó su ingreso como diputado nacional.

Cerca del dirigente aseguraron que Lousteau “recibió la noticia con alivio y satisfacción” y que su equipo seguirá trabajando “en la línea de la reconstrucción del radicalismo como fuerza moderna dentro del Congreso”.

