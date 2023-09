El mensaje de Massa al gobernador de La Rioja: "Quedate tranquilo que no vas a tener que renunciar"

Massa formuló esas declaraciones durante un acto este jueves en el Centro Cultural Kirchner, acompañado por los ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Educación, Jaime Perczyk y las ministras de Salud, Carla Vizzotti; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; en el que inauguraron de manera simultánea de obras en el marco de la Red de Infraestructura del Cuidado del Ministerio de Obras Públicas que cuenta con 971 obras y proyectos en todo el país.

Por videoconferencia hablaron en vivo los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Entre las obras inauguradas por los gobiernos nacional y provinciales, se anunciaron el Nuevo Hospital Modular Sanitario de Lomas de Tafí, en Tucumán; el Nuevo Centro de Desarrollo Infantil “Maternidad”, en Catamarca; y el Nuevo Centro de Salud del Barrio Ciudad Nueva, en La Rioja. Además, se anunció la finalización de la primera etapa de obras en la Escuela Técnica Aeronáutica Capitán Lotufo de la provincia de Salta, y la construcción de 20 nuevos centros de formación profesional con perspectiva de género, en 13 provincias.

¿Qué había dicho Quintela sobre Milei?

Ricardo Quintela entre los gobernadores que salieron a advertir sobre un triunfo de Javier Milei. Foto captura.jpg

El gobernador riojano, Ricardo Quintela, ratificó esta mañana sus dichos de ayer: si el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, asume como presidente, él renuncia. Su justificativo principal fue que no puede depender de la “discrecionalidad” de una persona que, según consideró, tiene “inconsistencia emocional”.

Por otro lado, se mostró en desacuerdo con las propuestas del libertario al entender que son inviables en su provincia. “Es preferible irme a mi casa y que vengan a gobernar otros”, remarcó.

Sobre el video que circuló este miércoles diciendo que si ganaba Milei renunciaba, Quintela contó que hizo el planteo en una reunión con vecinos motivado por los mensajes que Milei dejó en este último tramo de la campaña.

“Dice que tiene que acabar con algunas cosas, entre ellas habla de la ley de coparticipación nacional; con eso plantea la inviabilidad de muchas de las provincias argentinas".

"Por lo tanto, depender de la discrecionalidad de una persona que tiene inconsistencia emocional es muy complejo, se te hace imprevisible la gobernabilidad”, enfatizó declaraciones radiales el gobernador del PJ que, junto a Juan Manzur, convoca a un encuentro de la liga de mandatarios del PJ para este sábado en Tucumán expresar su apoyo a la fórmula presidencial de Unión por la Patria que encabeza Massa.

El nuevo discurso de Massa en el CCK: polarizar entre dos modelos, el de producción vs. el financiero

En tren de responder a cada una de las consignas del candidato libertario, Massa también cuestionó los dichos de Milei que derivaron en un repudio generalizado por descalificar a personas con discapacidad al usar la palabra mogólico para descalificar a un oponente.

"No solo no descalificamos, sino que no discriminamos, tenemos una agenda puesta en la agenda de cuidados y en otras temáticas de la agenda de inclusión", dijo Massa tras defender "el modelo productivo contra el modelo financiero" que impulsan los candidatos de la oposición Javier Milei y Patricia Bullrich, salvando las diferencias.

Massa también cuestionó el "modelo PPP" de construcción de obras públicas implementado por el macrismo al recordar que en la gestión de Juntos por el Cambio antes del actual gobierno, "construyeron solo el 2% de lo prometido", a lo que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis acotó: "pagaron el valor de km 3 o 4 veces más cara".

Massa también envió un mensaje no solo a los gobernadores del PJ de los que espera recibir un fuerte acto de apoyo el próximo sábado en el hipódromo de Tucumán, sino también a los empresarios e industriales, les pidió que defiendan su esfuerzo y el trabajo de sus empleados, y destacó que "la importancia de la inversión pública, porque el Estado tiene que acortar asimetrías y devolverle en infraestructura los impuestos a los ciudadanos, a los industriales".