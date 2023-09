Massa relanza la campaña el sábado con un acto masivo junto a gobernadores del PJ en Tucumán

Aunque por ahora Massa esquiva a los actos políticos tradicionales y caravanas proselitistas, no se descarta que esa dinámica cambie a medida que se acerque la fecha de las elecciones: el 22 de octubre.

En ese marco, este fin de semana Massa apuesta a recibir el respaldo unánime de la Liga de Gobernadores del PJ. Según confirmaron fuentes partidarias a A24.com, el encargado de armar el encuentro es el gobernador Juan Manzur, ex jefe de gabinete de Alberto Fernández y frustrado candidato a vicepresidente en una fórmula kirchnerista junto a Wado De Pedro. Comenzará el viernes a la noche con una cena de trabajo de la fórmula presidencial con todos los gobernadores del PJ,

De los actos con gobernadores en el Norte Grande, también será de la partida el ministro del Interior y jefe de campaña de UP, Wado De Pedro, quien después de la derrota electoral de UP en las PASO, quedó con un perfil más bajo y alejado de los medios, aunque continúa armando la agenda electoral de UP junto a Massa y su equipo de campaña con el que suelen juntarse casi a diario en el 5° piso de la calle Mitre al 300.

Wado De Pedro Juan Manzur y gobernadores Gildo Insfran, Herrera Ahuad, Gerardo Zamora y Osvalco Jaldo y Raúl Jalil, en el acto de reasunción del gobernadore de Tucumán..jfif

Tras la cena del viernes -según anticiparon fuentes del comando de campaña a este portal- los gobernadores acompañarán a la fórmula presidencial de Massa-Rossi a un acto masivo que prepara Mansur en el hipódromo de Tucumán.

Antes habrá un encuentro privado entre gobernadores que servirá para ajustar los actos de apoyo a la fórmula presidencial que definirá cada gobernador en su territorio, e intentar dar vuelta la derrota del oficialismo en las PASO a nivel nacional.

También servirá para armar un calendario de trabajo y anuncios del ministro de Economía de acá al 27 de septiembre, y dejar atrás las diferencias por los cortes de boleta que se dieron en muchos distritos a favor del candidato libertario, Javier Milei. Ahora, prometen, no le cuidarán la boleta y -dicen- le harán perder entre 5 y 6 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de octubre.

Por su parte, Massa no descarta emprender la semana próxima, un viaje de gestión al exterior, aunque en el entorno del candidato aclaran que no tiene previsto por ahora viajar a Estados Unidos, como se había especulado. Consideran que el acuerdo con el FMI está cerrado y en marcha, y no hace falta hacer nada hasta noviembre.

Mientras tanto, un equipo de campaña del ministro de Economía y candidato de UP, ya trabaja en las estrategias que llevará Massa al primero de los 2 debates presidenciales obligatorios, el primero en Santiago del Estero y el segundo en la sede de la Universidad de Derecho de la UBA.