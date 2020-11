Massa al FMI: "No le pueden pedir al que quiere pagar lo que no le exigieron al que pidió la plata"

Sergio Massa se reunió con la delegación del FMI en la Cámara de Diputados (Foto: Prensa Cámara de Diputados)

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió a la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en el país en el marco de las negociaciones para refinanciar con 4 años y medio de gracia, la deuda por 44.100 millones de dólares del préstamo Stand By contraído por el país durante el anterior gobierno de Mauricio Macri.

Durante la reunión, que tuvo lugar en el Salón de Honor de la Cámara baja, durante 1 hora 40 minutos, Massa se comprometió en "buscar los consensos para asegurar los acuerdos que Argentina asuma" en la nueva negociación, que lleva adelante el equipo económico que conduce Martín Guzmán.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados reclamó al FMI que "no le pueden pedir al que quiere pagar, lo que no le exigieron al que pidió la plata", en un reclamo para que no exijan condiciones que no pidieron al anterior gobierno de Macri.

Massa le regaló a uno de los miembros de la delegación del FMI, una camiseta de River firmada por el director técnico, Gallardo (Foto: Prensa Cámara de Diputados)

Según dijeron fuentes oficiales a A24.com, "fue una reunión productiva y positiva, con eje en la necesidad de afianzar el diálogo político en el país".

El encuentro se produjo en el tercer día desde que llegó la delegación enviada por la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, integrada por la directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack; el jefe de la misión del FMI para Argentina, Luis Cubeddu y el representante residente del FMI en Argentina, Trevor Alleyne, quienes ya mantuvieron reuniones con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y el de Trabajo, Claudio Moroni.