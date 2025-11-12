En vivo Radio La Red
Política
Mauricio Macri
PRO
Alianza LLA-PRO

Macri confirmó que no habrá interbloques con LLA en el Congreso y dejó claro el rumbo para 2027

El expresidente encabezó la cumbre del PRO y ratificó el apoyo al Gobierno, aunque manteniendo la independencia. “La batalla es infinita”, dijo, y defendió la “institucionalidad en el partido”, en un mensaje a quienes saltaron a las filas del oficialismo.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El Consejo Nacional del PRO

El Consejo Nacional del PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, definió el rol del partido tras la incorporación de Diego Santilli al gabinete (Foto: PRO).

"Tenemos muchos más aportes por hacer. Por eso seguimos vigentes. Esta es una batalla infinita. No termina nunca", dijo el expresidente Mauricio Macri en un discurso con tono de arenga durante la cumbre del Consejo Nacional del PRO, que se reunió este miércoles en su sede para redefinir el rol como partido de la oposición, pero aliado en las principales políticas del Gobierno.

Leé también Con Mauricio Macri a la cabeza, el PRO se reunió con sus principales dirigentes para definir el rumbo del espacio
El PRO se reúne con Macri a la cabeza: los principales dirigentes buscan definir el rumbo del espacio

Macri y la exgoberadora y diputada María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich; la legisladora y vicepresidenta del partido, Soledad Martínez; y el diputado electo Fernando D'Andreis fueron los principales oradores de un encuentro que se extendió durante buena parte de la mañana.

Allí, los máximos referentes del PRO, entre los que participó el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, expresaron su apoyo a la incorporación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. No obstante, confirmaron que mantendrán sus bloques separados de La Libertad Avanza en ambas cámaras, a pesar de haber ido en alianza electoral con la misma lista en los principales distritos.

Desde la Casa Rosada, una alta fuente de La Libertad Avanza confirmaba lo mismo a A24.com: "No hace falta conformar un interbloque en Diputados ni en el Senado. Si votamos todos igual, no importa que seamos bloques separados y es bueno que cada uno mantenga su identidad", fue la consigna que también aceptaron desde la mesa política de Milei, que en forma paralela a la cumbre del PRO se volvió a reunir este miércoles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1988626651127660867?s=20&partner=&hide_thread=false

En su discurso, Macri dijo que "siempre hemos creído en los equipos. La institucionalidad empieza por el partido y acá hay respeto individual por las personas. Esto de volver a convocar es de abajo para arriba, buscando que toda aquella gente que se identifica con nosotros y con las ideas liberales sienta que hay una variante".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1988626320234820088?s=20&partner=&hide_thread=false

María Eugenia Vidal ratificó que no conformarán un interbloque con La Libertad Avanza y que mantendrán la independencia en la Cámara baja, al tiempo que manifestó el acompañamiento para la reforma laboral y calificó el salto de Santilli al Gobierno como una acción personal.

"Lo que nosotros pensamos es cómo apoyar y cómo garantizar que se transforme nuestro país cada día. Eso es lo que desvela a Mauricio, lo que nos desvela a nosotros como dirigentes, más allá de las especulaciones electorales", dijo Vidal a la salida de la reunión.

La exgobernadora de Buenos Aires agregó que "faltan dos años para la elección. Mauricio ha dicho que vamos a tener candidato a presidente, y seguramente lo tendremos, pero lo más importante es que haya un equipo. Nosotros creemos en los equipos, la gestión, en las ideas de la libertad y valores. Eso nos ha caracterizado los últimos 25 años".

"Nosotros, en el Congreso, a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en Diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO", agregó.

Sobre Santilli, Vidal remarcó que "él se ha definido dentro del PRO, pero también hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que su decisión de ser ministro del Interior es a título personal. El PRO es un partido independiente, autónomo, que, por supuesto, como lo dijo Mauricio, siempre va a hacer lo correcto sobre lo conveniente".

La dirigente aclaró que el PRO "no va a especular. Va a acompañar lo que esté bien y va a acompañar lo que sea bueno para la gente, sobre todo en el programa fiscal, el macroeconómico, que coincide con nuestras ideas. Ahora, en aquello que no, también lo va a decir".

Hace años que el PRO viene defendiendo y sosteniendo que la Argentina necesita una reforma laboral", finalizó.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
