Macri confirmó que no habrá interbloques con LLA en el Congreso y dejó claro el rumbo para 2027

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1988626651127660867?s=20&partner=&hide_thread=false ESTA ES UNA BATALLA INFINITA pic.twitter.com/E522yiZf02 — PRO (@proargentina) November 12, 2025

En su discurso, Macri dijo que "siempre hemos creído en los equipos. La institucionalidad empieza por el partido y acá hay respeto individual por las personas. Esto de volver a convocar es de abajo para arriba, buscando que toda aquella gente que se identifica con nosotros y con las ideas liberales sienta que hay una variante".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1988626320234820088?s=20&partner=&hide_thread=false “Tenemos mucho más aportes por hacer. Por eso seguimos vigentes. Esta es una batalla infinita. No termina nunca” @mauriciomacri. — PRO (@proargentina) November 12, 2025

María Eugenia Vidal ratificó que no conformarán un interbloque con La Libertad Avanza y que mantendrán la independencia en la Cámara baja, al tiempo que manifestó el acompañamiento para la reforma laboral y calificó el salto de Santilli al Gobierno como una acción personal.

"Lo que nosotros pensamos es cómo apoyar y cómo garantizar que se transforme nuestro país cada día. Eso es lo que desvela a Mauricio, lo que nos desvela a nosotros como dirigentes, más allá de las especulaciones electorales", dijo Vidal a la salida de la reunión.

La exgobernadora de Buenos Aires agregó que "faltan dos años para la elección. Mauricio ha dicho que vamos a tener candidato a presidente, y seguramente lo tendremos, pero lo más importante es que haya un equipo. Nosotros creemos en los equipos, la gestión, en las ideas de la libertad y valores. Eso nos ha caracterizado los últimos 25 años".

"Nosotros, en el Congreso, a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en Diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO", agregó.

Sobre Santilli, Vidal remarcó que "él se ha definido dentro del PRO, pero también hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que su decisión de ser ministro del Interior es a título personal. El PRO es un partido independiente, autónomo, que, por supuesto, como lo dijo Mauricio, siempre va a hacer lo correcto sobre lo conveniente".

La dirigente aclaró que el PRO "no va a especular. Va a acompañar lo que esté bien y va a acompañar lo que sea bueno para la gente, sobre todo en el programa fiscal, el macroeconómico, que coincide con nuestras ideas. Ahora, en aquello que no, también lo va a decir".

Hace años que el PRO viene defendiendo y sosteniendo que la Argentina necesita una reforma laboral", finalizó.