Mauricio Macri cuestionó la salida de Guillermo Francos: "No parece ser una buena noticia"
El expresidente publicó un mensaje en redes sociales en el que criticó el cambio en la jefatura de Gabinete. “No logramos ponernos de acuerdo”, indicó también el líder del PRO tras la reunión con Javier Milei en Olivos.
Mauricio Macri publicó un mensaje en redes sociales tras su reunión con Javier Milei en Olivos el último viernes y mostró su desacuerdo con la designación de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, además de elogiar la gestión de Guillermo Francos, a quien definió como “un hombre de equilibrio y sensatez”. En tanto, indicó que con el Presidente “no logramos ponernos de acuerdo”.
El ex mandatario reveló que fue invitado a cenar por Milei el viernes por la noche en la residencia de Olivos. Según explicó, el encuentro tuvo como objetivo analizar los “temas pendientes” y la estrategia del Gobierno para la segunda etapa de gestión. “La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, escribió el exmandatario en su cuenta de X (ex Twitter).
En su publicación, Macri lamentó la decisión de Milei de reemplazar a Guillermo Francos, a quien calificó como un funcionario “con capacidad y equilibrio” y una figura que transmitía “sensatez” a la ciudadanía. “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, sostuvo.
El expresidente sugirió que el cargo debía recaer en una figura con experiencia en gestión y coordinación, y mencionó como ejemplo a Horacio Marín, actual titular de YPF, a quien definió como un perfil “más técnico y preparado” para la función.
La importancia del jefe de Gabinete
Macri remarcó que el rol del jefe de Gabinete es “clave para coordinar los equipos políticos y de gestión” y cuestionó que el Gobierno no haya resuelto aún “las disputas internas” que afectan su funcionamiento. "A esta decisión desacertada se suma la falta de resolución de las disputas internas del Gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, expresó.
“Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovecharse.”, destacó el líder del PRO.
En tanto, Macri cerró su mensaje con una frase que resume el tono de su advertencia: “Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país.”