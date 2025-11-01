Mauricio Macri cuestionó la salida de Guillermo Francos: "No parece ser una buena noticia"

KIYUZHHZCJF25MR65QGAU2R5BM Mauricio Macri lamentó la salida de Guillermo Francos del Gobierno.

La importancia del jefe de Gabinete

Macri remarcó que el rol del jefe de Gabinete es “clave para coordinar los equipos políticos y de gestión” y cuestionó que el Gobierno no haya resuelto aún “las disputas internas” que afectan su funcionamiento. "A esta decisión desacertada se suma la falta de resolución de las disputas internas del Gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, expresó.

“Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovecharse.”, destacó el líder del PRO.

En tanto, Macri cerró su mensaje con una frase que resume el tono de su advertencia: “Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país.”