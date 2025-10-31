Después de la victoria en las elecciones, Javier Milei y Mauricio Macri se reúnen en la Quinta de Olivos

Un día después de la cumbre con los gobernadores, Javier Milei se reúne esta tarde con con el ex presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos para rediscutir la nueva etapa de Gobierno que inicia a partir del 10 de diciembre.
El exmandatario ingresó 19.45 por el túnel que pasa por debajo de la Quinta de Olivos, que conecta con avenida del Libertador, y ya se reúne con el Presidente, con quien conformó una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO, que se llevó el triunfo en las últimas elecciones del 26 de octubre.
Según pudo confirmar A24.com, discutirán el rol que tendrá el PRO en la nueva etapa de gobierno libertario. Aunque Milei anticipó que estaría dispuesto a incorporar a extrapartidarios al futuro Gabinete que va a reconfigurar en la segunda parte de su administración.
"El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 2027, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, planteó Macri durante una exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile.
Al respecto, Macri justificó los acuerdos electorales de su partido con La Libertad Avanza (LLA) y también replicó las críticas internas.
“Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO, porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad", señaló.