Embed Quiero saludar a Ponzio, gran jugador. Como presidente de Boca lo quise traer antes de que se vaya a Europa, no me equivoqué. Además de profesional y ganador, una gran persona. Felicitaciones por la carrera y felicitaciones a River. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 22, 2022

Ponzio dio sus primeros pasos como futbolista profesional en Newell´s, y como resultado de su nivel fue vendido a Zaragoza de España a fines del 2003. Fue en este periodo de transición que Macri quiso hacerse con el pase del joven volante para que reemplazase a Juan Román Riquelme, transferido al Barcelona.

"Que Boca se fije en mí me ilusiona. Ojalá que se dé. Sentí orgullo cuando Macri me elogió, pero hoy quiero pensar en Newell's. No es fácil abstraerse de todo lo que se habla...", manifestó el jugador 20 años atrás.

Finalmente, el Capitán Eterno desembarcó en Europa, y las negociaciones con Boca lideradas por Mauricio Macri quedaron truncas.

Este miércoles, se llevó a cabo el partido de despedida de Leonardo Ponzio, uno de los grandes ídolos de River, en el Estadio Monumental.

La despedida de Leonardo Ponzio

Con una canción interpretada por Soledad Pastorutti se abrió el homenaje a Leonardo Ponzio, quien luego recibió una plaqueta y un cuadro con la camiseta 23 y la leyenda: "El capitán eterno", firmada por sus excompañeros. Además, hubo otro enmarcado con los logros de su carrera y la cinta de capitán que usó durante tantos años.

Después llegó la hora de la diversión, con el partido arbitrado por el exjuez y reconocido hincha riverplatense Pablo Lunati entre dos equipos que vistieron la camiseta titular (dirigidos por Matías Biscay) y la alternativa (conducidos por Hernán Buján).

El primero alineó a Julio Chiarini; Emmanuel Mammana, Jonatan Maidana y Bruno Urribarri; Ariel Rojas, Leonardo Ponzio, Nicolás Bertolo y Ariel Ortega; Juan Fernando Quintero; Fernando Cavenaghi y Enzo Francescoli.

Leonardo Ponzio tuvo su última función en el Estadio Más Monumental (Foto: River Plate).

El otro salió a la cancha con Germán Lux; Hernán Díaz, Javier Pinola, Bruno Zuculini y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Andrés D'Alessandro; Alejandro Domínguez, Lucas Pratto e Ignacio Sccoco.

En el segundo tiempo, el equipo A alineó a Enrique Bologna; Paulo Ferrari, Danilo Gerlo y Martín Aguirre; Marcelo Escudero, Augusto Fernández, Leonardo Ponzio, Nicolás Domingo y Fernando Belluschi (Braian Romero); Sebastián Abreu e Iván Alonso (Mauro Rosales).