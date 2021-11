Mauricio Macri pidió acordar con el FMI: "Tenemos que honrar nuestras deudas"

Además, el mandatario citó un discurso de la dirigente Elisa Carrió pronunciado el sábado con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la Coalición Cívica, y en el que la exlegisladora planteó: "Sin un nuevo contrato moral vamos al 'Que se vayan todos'".

"No podemos vivir en una comunidad deshonesta. No podemos vivir en la mentira. Esas fueron las palabras de 'Lilita' ayer en el 20 aniversario de la Coalición Cívica", citó Macri, quien agregó que Carrió advirtió que "sin confianza no hay desarrollo ni prosperidad".

Aníbal Fernández: "Macri no representa a los argentinos"

Sin embargo, del otro lado, el ministro de Seguridad Nacional Aníbal Fernández criticó a Mauricio Macri por haber contraído la deuda con el FMI en el 2018.

"Mauricio Macri representa a sus amigos y familiares, no a los argentinos. Es un impresentable. Y lo que dijo María Eugenia Vidal de conseguir crédito para pagar deuda es mentira, no les prestaba nadie a ellos al final que no sea el FMI. Dejaron a la Argentina con la soga al cuello como dijo Leandro Santoro", indicó a la señal C5N.

Consideró que “la carta de Cristina tuvo mucho criterio" y afirmó que el Congreso "tiene que llevar un debate serio" sobre la deuda.

"Hay que sentarse a decidir cómo se paga la deuda, no hacer chistes. Alberto Fernández tiene la lapicera y toma las decisiones. Y el Congreso debe aprobar el acuerdo que hagan. Pero no acordaremos a cualquier precio", concluyó.