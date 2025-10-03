Milei y Macri se reunieron en Olivos y acordaron "trabajar en conjunto" después las elecciones nacionales

El presidente confió que en la reunión acordaron "trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre", un día después de los comicios nacionales del 26 de octubre. Y expresó que buscarán "construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente".

La previa al encuentro

Tras la reunión del domingo pasado, donde ambos retomaron el contacto después de más de un año sin diálogo, la Casa Rosada ya tenía previsto organizar un segundo cara a cara. La figura de Guillermo Francos resultó clave en el acercamiento entre el líder libertario y el referente del PRO.

El primer gesto de distensión se había dado la semana anterior, cuando Milei, desde Nueva York, agradeció públicamente a Macri por su respaldo en un momento de presión cambiaria. Allí, Macri planteó su mirada sobre la situación nacional y advirtió que las recientes derrotas legislativas de La Libertad Avanza respondieron a la falta de acuerdos con otros espacios.

Karina Milei y la mesa chica de La Libertad Avanza-PRO decidieron que no hay candidatos testimoniales en provincia de Buenos Aires. Foto LLA La Libertad Avanza y el PRO mantienen una alianza para los comicios del 26 de octubre. (Foto: archivo).

El propio ex presidente lo contó en sus redes: “El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.

Milei también reconoció el restablecimiento del vínculo: “Estamos trabajando en recomponer el diálogo con Macri. Durante casi un año no estuvimos hablando”. En declaraciones a A24, relató cómo se reactivó el contacto: “Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, en ese momento en donde todo era algarabía, le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que había tenido en las últimas semanas. A partir de ahí nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo. Así es que estamos trabajando en recomponer el diálogo”.

El mandatario también destacó: “La realidad es que nosotros nos llevamos muy bien, es cierto que, durante casi un año, no estuvimos hablando, pero bueno, no es algo que no se pueda recomponer. De hecho, es más, estuvo en reuniones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Así que estamos avanzando”.