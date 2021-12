"No me callo, no me escondo y hago lo que tengo que hacer", afirmó de forma tajante. "No era el Presupuesto que queremos, sino el que podemos. Hay un error en el Presupuesto, que era que no estaba contemplado el acuerdo con el FMI. Nos dejaron sin presupuesto en el 2010 y lo volvieron a hacer ahora", analizó el político.

Máximo Kirchner enumeró los errores de la oposición

En el discurso de cierre previo a la votación del Presupuesto 2022, el presidente del Frente de Todos sostuvo que "teniendo en cuenta la presencia de importantes referentes, habiendo un ex vicepresidente, una ex gobernadora, un ex jefe de Gobierno y un ex ministro del Interior me llama poderosamente la atención su comportamiento cuando ellos endeudaron este país con 44 mil millones de dólares".

Derrota del Gobierno en Diputados: con 132 votos se rechazó el Presupuesto 2022 (Foto: NA).

En la entrevista televisiva el funcionario aseguró que "el radicalismo hace papelones" y que la "oposición no sabe gobernar". En este sentido, enumeró uno a uno los políticos y sus "fracasos o incoherencia".

"Está Julio Cobos, que fue vicepresidente. Desempató en la 125 y también en el 82% móvil para los jubilados y que en el gobierno de Mauricio Macri no hizo nada", comenzó Máximo Kirchner.

Continuó: "Rogelio Frigerio se encargó de endeudar a las provincias argentinas en dólares, mientras las Ciudad de Buenos Aires pesificaba su deuda. Emilio Monzó sabe muy bien lo del diálogo. Juntos por el Cambio nos sacó una oficina".

"A María Eugenia Vidal se le votaron los presupuestos, igual perdió por 20 puntos en la Provincia de Buenos Aires y se mudó como candidata a la Ciudad de Buenos Aires porque no le daba electoralmente", respondió en línea con las afirmaciones de Ritondo.