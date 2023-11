Máximo Kirchner: "Hay que aceptar lo que vote la sociedad"

"Espero que tengamos menos situaciones de violencia”, deseó en un breve diálogo con la prensa, y se refirió a las posibilidades de fraude denunciadas por la oposición.

Máximo dijo que “no hay que dañar el sistema y aceptar que vote la sociedad” y recordó que “desde el año 83 a la fecha no habido ningún problema, y menos cuando se vota a un presidente”.

“Elegimos un presidente por 4 años y no es un dato menor porque será el hombre que estará al frente de nuestro país. Hoy vivimos una situación compleja. Que sea un día en paz para todos aquellos que concurran a votar, de alegría, sin provocaciones, donde el pueblo se exprese con la más absoluta libertad. Los votos se van a contar como se hace desde 1983 a la fecha. Han ganado todas las fuerzas políticas en nuestro país. Hay que desalentar la idea del fraude”, analizó Máximo Kirchner.

Asimismo, se refirió a la eventual convocatoria de Sergio Massa a dirigentes de otros espacios políticos para integrar su Gabinete, y señaló que “el presidente tiene que armar un gobierno con el que se sienta capacitado para gobernar”.

Además, se manifestó en contra de las principales propuestas de Javier Milei, sin dar nombres para no romper la veda. “Yo creo en un país donde no haya venta libre de armas, donde las situaciones violentas que vivimos a diario no le agreguemos más violencia”, expresó en clara referencia al candidato libertario.

Respecto al escenario en el Congreso, de cara al 2024, Máximo Kirchner sostuvo: "En la Cámara de Diputados habrá que construir mayorías y debatir, como se hizo siempre".

Cuáles son las boletas de Sergio Massa y Javier Milei que serán válidas para el balotaje

Se desarrollan en todo el país las elecciones 2023, y la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó qué boletas de los candidatos a presidente serán válidas en el balotaje de este domingo, por un lado, la de Sergio Massa de Unión por la Patria y, por el otro, Javier Milei de La Libertad Avanza.

En ese marco, aclaró que los votantes podrán ingresar a la urna dos tipos de boletas: las utilizadas en las elecciones generales del 22 de octubre y aquellas que fueron impresas específicamente para la segunda vuelta.

"Deberán considerarse como boletas validas" aquellas "que fueran oficializadas para los comicios del 22 de Octubre de 2023, en la categoría de Candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación", y comunicó además que tendrán validez las que "incluyan la fecha 19 de Noviembre de 2023 en reemplazo de la fecha 22 de Octubre de 2023, sin otra modificación".

Las boletas que no sirven para el balotaje son las que se utilizaron en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 13 de agosto.