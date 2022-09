Máximo Kirchner se juntó con intendentes y habló por primera vez del atentado a su madre

El encuentro tuvo lugar el martes en el municipio de su amigo personal y ministro de Gobierno bonaerense, Martín Insaurralde, y participaron intendentes de la primera y la tercera secciones electorales, la vicegobernadora Verónica Magario (dirigente de La Matanza) los diputados Julio Pereyra, la senadora, Juliana Di Tullio y Cristina Alvarez Rodríguez. También se sumó el ministro de Desarrollo Social nacional Juanchi Zabaleta.

"Hablamos de la necesidad de ponerle nueva fecha al Congreso del PJ de la provincia". Estaba convocado para el 3 de septiembre, donde iba a hablar Cristina Kirchner como única oradora, en un acto de expresión de apoyo del peronismo ante el pedido de prisión en el juicio Vialidad y un eventual lanzamiento de su candidatura presidencial para 2023.

Según relató a A24.com uno de los intendentes que participó del cónclave, "a Máximo se lo vio muy golpeado con lo que le pasó a la mamá".

Además de la fecha del Congreso del PJ bonaerense también hay dudas en el oficialismo sobre cómo celebrarán la fecha de nacimiento del peronismo: el próximo 17 de octubre, que según especulan algunos, podría transformarse en otra marcha de apoyo a la vicepresidenta, quien en los últimos discursos comparó la causa vialidad con la persecusión de sectores de la derecha que sufrió en su momento Juan Perón.

"Algo seguramente vamos a hacer, no hablamos de esa fecha todavía pero puede ser manifestaciones en cada uno de los distritos o en las provincias porque es nuestra fecha patria, el día que nació el peronismo y la defensa de trabajador. Pero no hay convocada por ahora una marcha en apoyo exclusivamente a CFK. No hablamos de eso todavía", señaló otra fuente del encuentro.

Según los relatos de los que participaron del encuentro, Máximo Kirchner les transmitió que "Cristina está bien, todavía shockeada".

Y agregan a modo de comentario, que la familia Kirchner tomó el hecho como "algo terrible" y de manera mística: "Sostienen que la salvó Dios. No tiene otra explicación, más allá de que el tipo (atacante acusado y detenido) haya cometido un error al accionar la pistola", cuenta un interlocutor.

Los intendentes preocupados por la crisis social, acusan a "empresarios que remarcan precios"

Los intendentes le prometieron apoyo político a Cristina Kirchner en el marco del juicio Vialidad, pero también a Máximo y al PJ para contener la dura crisis social que ven agravar mes a mes debido a la constante suba de los precios de la canasta básica de alimentos (inflación) y los "bajos salarios".

En ese marco coincidieron en postergar el Congreso del PJ para más adelante -puede ser en octubre o en noviembre- un acto formal partidario que debe cumplir para ratificar autoridades con el voto de más de 500 congresales de los 135 municipios.

"Le dijimos que se quedara tranquilo, que se tomara unos días y que hay tiempo. Nosotros nos ocupamos de las cosas que nos ocupamos todos los días en nuestros territorios, que es garantizar la paz social en los barrios", dijo uno de los jefes comunales que participó de la cumbre.

A su turno, los intendentes del PJ le plantearon a Máximo Kirchner los problemas que sufren los municipios por la profundización de la "inseguridad, los bajos salarios y las obras públicas de Nación y Provincia, que tardan en llegar".

Apuntaron a que "quien maneja los precios es un grupo de empresarios, no muy grande, que remarcan todos los días y hacen que aumenten los precios y el dólar, pero nadie puede hablar de ellos ni criticarlos porque los medios los protegen".

"Los sueldos no alcanzan pero hay un sector que lo provoca, parece que en el círculo rojo quisieran que haya un estallido social", advirtió un conocido intendente del PJ consultado por A24.com.

Aunque aclara que "por ahora no ven un estallido social en puerta, porque abajo la situación social está contenida por los programas como la AUH, la tarjeta Alimentar, los comedores y los planes Potenciar Trabajo", entre otros.

Pero denuncian: "si hubiese una explosión social sería provocada por estos sectores que tiran demasiado de la cuerda y estamos en un nivel dirigencial política, empresarial y sindical muy flojo y mediocre", señala el mismo jefe comunal que cuestiona la "grieta" entre "la dirigencia de arriba" del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

En tanto, los intendentes prefieren no meterse en el debate sobre la posible suspensión de las PASO en 2023, ya que admiten que "esa decisión les pasa por encima, y es un tema que se decidirá a nivel nacional, mientras ellos siempre están preparados para de ser necesario, competir en internas, que consideran "a veces son buenas" para dirimir candidaturas y evitar rupturas.