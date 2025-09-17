En vivo Radio La Red
Política
Hospital Garrahan
UBA
Congreso Nacional

Médicos del Garrahan y estudiantes universitarios marchan frente al Congreso

Piden que se rechacen los vetos de las leyes de Presupuesto Universitario y el de la Emergencia Pediátrica que se trata en la Cámara de Diputados.

Los rectores universidadesen la marcha en el Congreso. 

Los rectores universidades en la marcha en el Congreso. 

Las columnas con diferentes grupos de manifestantes se fueron acercando en las inmediaciones al Congreso Nacional, mientras dentro del recinto se trataba la posibilidad de rechazar los vetos de Javier Milei al recorte al presupuesto de las Universidades y la Emergencia Pediátrica. En ese contexto, los decanos de la UBA se mostraron en primera línea y destinos profesionales de la salud marcharon con reclamos de aumento de presupuestos.

Cómo será el operativo de Seguridad en el Congreso por la Marcha Federal y la Sesión en Diputados

De esta manera, a la protesta de la comunidad educativa, se suma una movilización de trabajadores del Hospital Garrahan, que se encuentran de paro. El Congreso debate también, al mismo tiempo los dos vetos presidenciales.

Los testimonios recogidos por A24 desde la marcha se repetía en el reclamo tanto en los que iban por la salud pública y los que caminaban por el presupuesto universitario. “No podemos seguir así, los médicos se van y las partidas no aumentan”, sostuvieron las voces que protestaban y “no se puede sostener la educación pública, porque corre riesgo”, repetían otros.

El drone de A24 mostró laa imágenes de una plaza llena, al igual que las arterias adyacentes al recinto legislativo. Además, se sumaron varias banderas de partidos sociales y de izquierda que se sumaron al reclamo.

Por otra parte, desde el ministerio de Seguridad se adelantó que no se aplicará el protocolo antipiquete, en tanto también se sumaron distintos gremios de la CGT.

Los universitarios se movilizaron al Congreso

Una importante columna de representantes de agrupaciones vinculadas con estudiantes, docentes y no docentes que se concentró en la Plaza Houssey comenzó a marchar hacia la zona de la Plaza del Congreso, para el comienzo del acto que será a las 17.

Bajo la consigna “Defendamos la educación pública”, los universitarios ya caminan a la zona del Congreso en la previa del acto que se centrará cerca de la hora de la primera votación por el Garrahan en el recinto.

Los médicos del Garrahan leyeron un documento: "La salud y la vida no son mercancías"

El acto central de la movilización en contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica se llevó a cabo en un escenario frente al Congreso.

"La salud y la vida no son mercancías", afirmaron los referentes al leer el documento oficial. "No admitimos que nos digan que no hay plata, tanto para el Garrahan como para las universidades", sumaron.

