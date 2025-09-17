Médicos del Garrahan y estudiantes universitarios marchan frente al Congreso

Embed

Por otra parte, desde el ministerio de Seguridad se adelantó que no se aplicará el protocolo antipiquete, en tanto también se sumaron distintos gremios de la CGT.

Los universitarios se movilizaron al Congreso

Una importante columna de representantes de agrupaciones vinculadas con estudiantes, docentes y no docentes que se concentró en la Plaza Houssey comenzó a marchar hacia la zona de la Plaza del Congreso, para el comienzo del acto que será a las 17.

Bajo la consigna “Defendamos la educación pública”, los universitarios ya caminan a la zona del Congreso en la previa del acto que se centrará cerca de la hora de la primera votación por el Garrahan en el recinto.

Los médicos del Garrahan leyeron un documento: "La salud y la vida no son mercancías"

El acto central de la movilización en contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica se llevó a cabo en un escenario frente al Congreso.

"La salud y la vida no son mercancías", afirmaron los referentes al leer el documento oficial. "No admitimos que nos digan que no hay plata, tanto para el Garrahan como para las universidades", sumaron.